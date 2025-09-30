< sekcia Zahraničie
Kellogg: Európa má väčšie vojenské kapacity než Rusko
Čoskoro budete schopní nasadiť 400 stíhačiek F-35, zatiaľ čo Rusi dokážu postaviť najviac 100 svojich. Oblohu by ste tak dokázali ovládnuť aj bez jedinej amerického stíhačky, uviedol Kellog.
Autor TASR
Varšava 30. septembra (TASR) - Európske krajiny sú podľa vyslanca prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu generála Keitha Kellogga schopné zvládať mnohé bezpečnostné úlohy aj bez Spojených štátov. Uviedol to v utorok na Varšavskom bezpečnostnom fóre. Zdôraznil, že NATO je silnejšie ako kedykoľvek predtým a európski spojenci majú väčšie kapacity a modernejšie vybavenie než Rusko. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Čoskoro budete schopní nasadiť 400 stíhačiek F-35, zatiaľ čo Rusi dokážu postaviť najviac 100 svojich. Oblohu by ste tak dokázali ovládnuť aj bez jedinej amerického stíhačky,“ uviedol Kellog. Spoluprácu medzi USA a Európou prirovnal k učeniu sa detí jazdiť na bicykli - Washington podľa neho poskytuje podporu, no Európa je čoraz samostatnejšia.
Generál zároveň odmietol výklad, že politika „America First“ je izolacionistická. Podľa neho vychádza z princípu, že opatrenia prospešné pre Spojené štáty prospievajú aj ich spojencom. Pripomenul, že tento koncept je zakotvený aj v americkej ústave.
K otázke dodávok rakiet Tomahawk Kellogg spresnil, že nevystupuje v mene prezidenta USA. Podľa verejných informácií však prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj požiadal Donalda Trumpa na valnom zhromaždení OSN v New Yorku o ich dodanie. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Kellogg označil Tomahawk za vysoko účinný systém, ktorý by mohol zmeniť dynamiku konfliktu podobne ako rakety Storm Shadow či Scalp. „Keď sa do konfliktu zavedie takto pokročilý systém, mení to celú dynamiku boja,“ podotkol.
Kellogg sa vyjadril aj k postoju prezidenta Donalda Trumpa voči ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi. Podľa neho zostáva vyvážený a sprostredkovateľský, čo považuje za kľúčové pri diplomatických rokovaniach. „Usiluje sa mať vyrovnaný pohľad na obe strany,“ uviedol vyslanec.
Kellogg zdôraznil, že Trump má osobitý a veľmi osobný štýl rokovania, ktorý si priniesol z podnikateľskej kariéry. Prezident podľa neho v procese vyjednávania často necháva prípravné a náročné rokovania na svojich spolupracovníkov a odborníkov. Sám do rokovaní vstupuje až v závere, keď sa hľadá konečná dohoda.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
