Kellogg pricestoval do Kyjeva, bude rokovať o bezpečnosti

Kyjev 14. júla (TASR) - Osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg v pondelok pricestoval do Kyjeva, kde bude s ukrajinskými predstaviteľmi diskutovať o bezpečnosti a sankciách voči Rusku, oznámil vedúci kancelárie ukrajinskej hlavy štátu Andrij Jermak. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Obrana, posilňovanie bezpečnosti, zbrane, sankcie, ochrana našich občanov, posilňovanie spolupráce medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi... Je mnoho tém na diskusiu,“ napísal Jermak na platforme Telegram.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského konštatoval, že „mier prostredníctvom sily je zásadou prezidenta USA Donalda Trumpa a my tento prístup podporujeme“.



Zelenskyj v nedeľu večer povedal, že nariadil vojenským veliteľom, aby informovali Kellogga o schopnostiach Ruska a o vyhliadkach Ukrajiny.



Kellogg pricestoval do Kyjeva po tom, čo šéf Bieleho domu v nedeľu potvrdil, že USA dodajú Ukrajine svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot, aby jej pomohli brániť sa proti agresii ruských síl. „Pošleme im patrioty, ktoré zúfalo potrebujú,“ povedal Trump, avšak neuviedol počet systémov, ktoré Washington poskytne Kyjevu.



USA tento mesiac nakrátko pozastavili niektoré dodávky zbraní pre Ukrajinu. Trump následne vyhlásil, že Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšie zbrane, predovšetkým obranné. Podľa agentúry Reuters využije Trump prvýkrát mechanizmus PDA (Presidential Drawdown Authority), ktorý umožňuje dodávky zbraní z rezerv americkej armády bez nutnosti súhlasu Kongresu.