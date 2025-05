Kellogg: Ruské obavy z rozširovania NATO na východ sú oprávnené

Washington 30. mája (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg vo štvrtok večer označil obavy Ruska z rozširovania Severoatlantickej aliancie na východ za oprávnené. Podľa neho Spojené štáty nemajú záujem o vstup Ukrajiny do NATO, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Povedali sme, že pre nás nie je vstup Ukrajiny do NATO na stole, a nie sme jediná krajina, ktorá to tvrdí – viete, pravdepodobne by som vám vedel vymenovať štyri ďalšie krajiny v NATO,“ poznamenal v rozhovore pre ABC s tým, že je potrebný súhlas všetkých 32 členských krajín Aliancie. „To je jedna z tém, ktorú Rusko určite otvorí,“ doplnil.



„(Rusi) nehovoria len o Ukrajine, ale hovoria aj o Gruzínsku, hovoria o Moldavsku,“ uviedol Kellogg a spresnil, že rozhodnutie o názoroch Washingtonu na rozširovanie NATO musí urobiť Trump.



Americký vyslanec pre Ukrajinu ďalej prezradil, že séria mierových rozhovorov bude zahŕňať pokus o zlúčenie dvoch memoránd vypracovaných Ukrajinou a Ruskom do jedného dokumentu, pričom rokovania sa uskutočnia v pondelok v Turecku.



„Keď sa na budúci týždeň dostaneme do Istanbulu, sadneme si a budeme hovoriť,“ povedal Kellogg a dodal, že k rozhovorom o memorande so Spojenými štátmi sa pridajú poradcovia pre národnú bezpečnosť z Nemecka, Francúzska a Británie.



Kellogg tiež vyhlásil, že Trump je „frustrovaný“ z Ruska, pretože zo strany prezidenta Vladimira Putina videl „určitú mieru nerozumnosti“. Vyčítal Moskve, že zasiahlo ukrajinské mestá. Ukrajine zasa podľa jeho slov povedal, aby sa dostavila na rokovania.