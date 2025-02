Kellogg tvrdí, že viedol pozitívnu diskusiu s odvážnym Zelenským

Kyjev 21. februára (TASR) - Vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg v piatok vyzdvihol "pozitívne" rozhovory s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého nazval "odvážnym lídrom". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kellogg v stredu pricestoval do Kyjeva, kde sa stretol s najvyšším veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Olexandrom Syrským a šéfmi spravodajských a špeciálnych služieb. Vo štvrtok diskutoval aj s ukrajinským prezidentom. Na žiadosť USA však bola spoločná tlačovka po rozhovoroch Zelenského s Kelloggom zrušená.



Zelenskyj vo štvrtok v statuse zverejnenom na sociálnych sieťach uviedol, že s Kelloggom na ich stretnutí podrobne diskutovali o situácii na bojisku a o tom, ako vrátiť domov všetkých ukrajinských zajatcov i o účinných bezpečnostných zárukách.



Americký vyslanec na sieti X zdieľal Zelenského príspevok, v ktorom informoval o spoločnom stretnutí. "Rozsiahle a pozitívne diskusie so Zelenským, bojovným a odvážnym vodcom krajiny vo vojne a jeho talentovaným tímom národnej bezpečnosti," napísal Kellogg.



Cesta Trumpovho osobitného vyslanca pre Ukrajinu a Rusko bývalého amerického generálporučíka Keitha Kellogga časovo koliduje so spormi medzi Trumpom a Zelenským, ktoré narušili ich osobné vzťahy a vyvolali ďalšie pochybnosti o budúcnosti podpory USA pre Ukrajinu pri jej obrane proti ruskej armáde.



Ukrajinský prezident v stredu vyhlásil, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline", čím reagoval na vyjadrenia amerického náprotivku, že za vojnu, ktorú rozpútalo Rusko pred takmer tromi rokmi, môže Ukrajina. Trump následne povedal, že Zelenskyj je "diktátor bez volieb" a vyzval ho, aby "konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina".