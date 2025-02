Kellogg: Ukrajine nikto mierovú dohodu nevnúti

Brusel 17. februára (TASR) - Ukrajine nebude nikto vnucovať mierovú dohodu, rozhodnú o nej jej obyvatelia a prezident Volodymyr Zelenskyj, uistil v pondelok osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg. Spojené štáty si plánujú vypočuť "príspevky do diskusie" z každej strany, povedal generál vo výslužbe novinárom na pôde NATO v Bruseli s tým, že úlohou USA je sprostredkovať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Kellogg sa takto vyjadril deň pred utorňajším stretnutím americkej a ruskej delegácie v Saudskej Arábii. USA tvrdia, že pôjde o bilaterálnu schôdzku a nemala by sa považovať za rokovania o Ukrajine. Podľa Kremľa je cieľom prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny a pripraviť summit prezidentov USA a Ruska.



Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev nebol oficiálne informovaný o nadchádzajúcich rokovaniach v Rijáde a zopakoval, že Ukrajina neuzná žiadnu dohodu uzavretú bez jej účasti. "Toto je vojna na Ukrajine, proti nám, a sú to naše ľudské straty," povedal pre televíziu NBC News.



Vyslanec amerického prezidenta takisto ozrejmil, že jeho cesta na Ukrajinu, ktorá by sa mala uskutočniť 20. februára, sa dokončuje. Kellogg sa počas nej stretne aj so Zelenským, ktorý ho chce pozvať na frontovú líniu.