Keňa ako prvý africký štát podporila šéfa WHO

Na archívnej snímke Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: TASR/AP

Nairobi 24. septembra (TASR) - Keňa sa v piatok stala prvým africkým štátom, ktorý podporil kandidatúru Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa na druhé funkčné obdobie na čele Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.Tohto 56-ročného Etiópčana v stredu na post šéfa WHO navrhlo Nemecko, čo prekvapilo mnohých pozorovateľov, ktorí predkladali, že oficiálna podpora jeho kandidatúry príde skôr od afrických krajín.Táto procedúra sa však skomplikovala po tom, čo Etiópia údajne stiahla svoju podporu pre Tedrosa. Ako dôvod sa pritom uvádza jeho kritický a verejne prezentovaný postoj ku konfliktu v jeho domovskom štáte Tigraj ležiacom na severe Etiópie.Agentúra AFP pripomenula, že kandidátov na najvyšší post vo WHO spravidla nominujú ich domovské krajiny.V piatok, niekoľko hodín po uplynutí termínu pre podanie kandidatúr, Keňa oznámila, že podporí Tedrosa, ktorý je špecialistom na maláriu.uviedol na sociálnej sieti Twitter Macharia Kamau, hlavný tajomník kenského ministerstva zahraničných vecí.Samotný Tedros zatiaľ svoju kandidatúru oficiálne nezverejnil a na stredajšej tlačovej konferencii, keď ho agentúra AFP požiadala o potvrdenie, že kandiduje na druhé funkčné obdobie, Tedros odmietol odpovedať.Členské štáty WHO mali na nominovanie kandidátov čas do štvrtka 18.00 h. Nemecko už v stredu oficiálne oznámilo, že navrhuje Tedrosa, ktorý sa v súčasnosti zdá byť jediným kandidátom. Nemenovaný diplomatický zdroj dodal, že k výzve Berlína sa pripojili aj ďalšie členské štáty EÚ - údajne ich je okolo 20.Každá z týchto krajín, ako napr. Rakúsko, Portugalsko, Francúzsko a Španielsko, vo štvrtok doručila do WHO zalepenú obálku s menom svojho kandidáta.Tieto obálky vo WHO otvoria až koncom októbra. V prípade, že o post šéfa WHO bude mať záujem viac ako jeden kandidát, v januári 2022 sa začne výberové konanie s cieľom zostaviť užší zoznam pozostávajúci z maximálne piatich kandidátov. Členské štáty WHO budú potom o novom generálnom riaditeľovi hlasovať v máji. Funkčné obdobie sa zvolenému generálnemu riaditeľovi WHO začína 16. augusta.Tedros Adhanom Ghebreyesus v minulosti zastával v etiópskej vláde posty ministra zdravotníctva i šéfa diplomacie. Ako vyštudovaný lekár je špecialistom na maláriu. Počas pandémie vyvolanej vo svete koronavírusom SARS-CoV-2 sa stal jednou z najznámejších tvárí v boji proti chorobe COVID-19.