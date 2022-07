ATOBUS SA ZRÚTIL Z MOSTA: Zahynulo najmenej 30 ľudí

Nairobi 25. júla (TASR) - Najmenej 30 ľudí zahynulo v Keni pri nehode autobusu, ktorý sa v nedeľu neskoro večer zrútil z mosta do rieky. V pondelok to uviedli miestni predstavitelia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Autobus smerujúci z mesta Meru do Mombasy sa zrútil z asi 40-metrovej výšky do údolia rieky Nithi, píšu miestne médiá.



Záchranári našli na mieste nehody 26 obetí, štyri osoby podľahli zraneniam neskôr v nemocnici, uviedol okresný komisár Norbert Komora.



"Pátranie naďalej prebieha, snažíme sa vytiahnuť vrak," povedal Komora. Dodal, že príčiny tejto nehody vyšetrujú.



V Keni sa v uplynulom období zvýšil počet úmrtí pri dopravných nehodách. V prvej polovici roku 2022 zahynulo na cestách 1912 osôb, čo je o deväť percent viac ako vlani, píše AFP odvolávajúc sa na miestne úrady.