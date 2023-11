Keňa bez výcviku odmieta nasadiť policajtov proti gangom na Haiti

Nairobi 9. novembra (TASR) – Kenská vláda vo štvrtok odmietla nasadiť svojich policajtov na Haiti skôr, ako budú splnené všetky podmienky v oblasti financovania a výcviku. TASR správu prebrala od agentúry AP.



"Kým nebudú mobilizované všetky zdroje a nebudú k dispozícii, naše jednotky neopustia krajinu," vyhlásil minister vnútra Kithure Kindiki v parlamente. Zaistenie zdrojov je podľa jeho slov v réžii členských štátov Organizácie Spojených národov (OSN). Zatiaľ však nie je jasné, kedy bude kompletné financovanie a výcvik jednotiek zaistené.



Na Haiti pokračuje násilie spôsobené gangmi. Najvyšší správny súd musel dočasne odložiť všetky pojednávania, pretože v Port-au-Prince gangy uniesli päť jeho zamestnancov a žiadali výkupné.



V pobrežnom meste Mariani západne od Port-au-Prince násilie vyhnalo z domovov takmer 2500 ľudí, uviedla to Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Celkovo domovy pre násilie gangov opustilo už viac než 200.000 obyvateľov Haiti.



Podľa OSN sa od 1. júla do 30. septembra na Haiti odohralo viac než 1230 vrážd a 701 únosov. Za rovnaké obdobie minulého roka to bola polovica.



Haitský premiér Ariel Henry po prvý raz žiadal o okamžité nasadenie medzinárodného kontingentu ozbrojených síl už pred rokom, Bezpečnostná rada OSN to odsúhlasila až začiatkom októbra.



Bývalý prezidentský kandidát Ekuru Aukot nasadenie medzinárodného kontingentu napadol na haitskom súde ako protiústavné, súd o tom zatiaľ nerozhodol.



Rada národnej bezpečnosti v Keni 25. októbra požiadala parlament, aby nasadenie medzinárodného kontingentu schválil, parlament by o žiadosti mal rozhodnúť tento mesiac.