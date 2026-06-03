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Keňa: Plány na otvorenie karanténneho centra podľa vlády pokračujú

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa amerických úradov má centrum slúžiť pre občanov USA nakazených vírusom eboly a nachádzať sa na leteckej základni Laikipia.

Autor TASR
Nairobi 3. júna (TASR) - Kenský minister zdravotníctva Aden Duale v stredu oznámil, že projekt karanténneho centra financovaného Spojenými štátmi bude pokračovať. Povedal to len niekoľko dní po tom, čo v súvislosti s otvorením centra vypukli násilné protesty. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Podľa amerických úradov má centrum slúžiť pre občanov USA nakazených vírusom eboly a nachádzať sa na leteckej základni Laikipia.

Centrum sa malo otvoriť už minulý týždeň, čo však zablokovali kenské súdy. Proti jeho zriadeniu vypukli v krajine protesty, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia.

Minister zdravotníctva vo svojom prejave v parlamente uviedol, že centrum bude slúžiť kenským aj americkým občanom.

Karanténa nie je určená len pre Američanov. V zariadení budú izolovaní aj Keňania,“ povedal Duale. „Letecká základňa Laikipia je jedným z 23 karanténnych izolačných centier, ktoré budujeme. A nezastavíme to,“ dodal.

Obyvateľov Kene podľa AFP hnevá riziko šírenia eboly, ako aj fakt, že ich územie využíva cudzia mocnosť spôsobom, ktorý pripomína koloniálne praktiky.

Vláda „nebude s občanmi konzultovať“ zriadenie centier na liečbu eboly, vyhlásil Duale. „Táto epidémia si nevyžaduje žiadne konzultácie... Máme do činenia s veľmi nezvyčajnou situáciou,“ uzavrel.

Karanténne centrum asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi by malo mať kapacitu 50 izolovaných lôžok a spravovať by ho mal americký zdravotnícky personál.

Keňa doposiaľ nehlásila žiadne prípady eboly napriek rozsiahlemu testovaniu prichádzajúcich osôb, no susedná Uganda zaznamenala 15 prípadov vrátane jedného úmrtia.
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