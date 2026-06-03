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Keňa: Plány na otvorenie karanténneho centra podľa vlády pokračujú
Podľa amerických úradov má centrum slúžiť pre občanov USA nakazených vírusom eboly a nachádzať sa na leteckej základni Laikipia.
Autor TASR
Nairobi 3. júna (TASR) - Kenský minister zdravotníctva Aden Duale v stredu oznámil, že projekt karanténneho centra financovaného Spojenými štátmi bude pokračovať. Povedal to len niekoľko dní po tom, čo v súvislosti s otvorením centra vypukli násilné protesty. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Podľa amerických úradov má centrum slúžiť pre občanov USA nakazených vírusom eboly a nachádzať sa na leteckej základni Laikipia.
Centrum sa malo otvoriť už minulý týždeň, čo však zablokovali kenské súdy. Proti jeho zriadeniu vypukli v krajine protesty, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia.
Minister zdravotníctva vo svojom prejave v parlamente uviedol, že centrum bude slúžiť kenským aj americkým občanom.
„Karanténa nie je určená len pre Američanov. V zariadení budú izolovaní aj Keňania,“ povedal Duale. „Letecká základňa Laikipia je jedným z 23 karanténnych izolačných centier, ktoré budujeme. A nezastavíme to,“ dodal.
Obyvateľov Kene podľa AFP hnevá riziko šírenia eboly, ako aj fakt, že ich územie využíva cudzia mocnosť spôsobom, ktorý pripomína koloniálne praktiky.
Vláda „nebude s občanmi konzultovať“ zriadenie centier na liečbu eboly, vyhlásil Duale. „Táto epidémia si nevyžaduje žiadne konzultácie... Máme do činenia s veľmi nezvyčajnou situáciou,“ uzavrel.
Karanténne centrum asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi by malo mať kapacitu 50 izolovaných lôžok a spravovať by ho mal americký zdravotnícky personál.
Keňa doposiaľ nehlásila žiadne prípady eboly napriek rozsiahlemu testovaniu prichádzajúcich osôb, no susedná Uganda zaznamenala 15 prípadov vrátane jedného úmrtia.
Podľa amerických úradov má centrum slúžiť pre občanov USA nakazených vírusom eboly a nachádzať sa na leteckej základni Laikipia.
Centrum sa malo otvoriť už minulý týždeň, čo však zablokovali kenské súdy. Proti jeho zriadeniu vypukli v krajine protesty, pri ktorých zahynuli dvaja ľudia.
Minister zdravotníctva vo svojom prejave v parlamente uviedol, že centrum bude slúžiť kenským aj americkým občanom.
„Karanténa nie je určená len pre Američanov. V zariadení budú izolovaní aj Keňania,“ povedal Duale. „Letecká základňa Laikipia je jedným z 23 karanténnych izolačných centier, ktoré budujeme. A nezastavíme to,“ dodal.
Obyvateľov Kene podľa AFP hnevá riziko šírenia eboly, ako aj fakt, že ich územie využíva cudzia mocnosť spôsobom, ktorý pripomína koloniálne praktiky.
Vláda „nebude s občanmi konzultovať“ zriadenie centier na liečbu eboly, vyhlásil Duale. „Táto epidémia si nevyžaduje žiadne konzultácie... Máme do činenia s veľmi nezvyčajnou situáciou,“ uzavrel.
Karanténne centrum asi 200 kilometrov od hlavného mesta Nairobi by malo mať kapacitu 50 izolovaných lôžok a spravovať by ho mal americký zdravotnícky personál.
Keňa doposiaľ nehlásila žiadne prípady eboly napriek rozsiahlemu testovaniu prichádzajúcich osôb, no susedná Uganda zaznamenala 15 prípadov vrátane jedného úmrtia.