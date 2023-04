V Keni pokračujú v pátraní po telách členov náboženskej sekty

Nairobi 24. apríla (TASR) - Kenská polícia v pondelok obnovila pátranie v lese na východe krajiny, kde sa v plytkých hroboch našlo 51 tiel údajných členov miestnej náboženskej sekty, ktorí sa vyhladovali na smrť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Polícia uviedla, že v súčasnosti pátra nielen po ďalších telesných pozostatkoch, ale i po prípadných preživších sekty, ktorej vodca Makenzie Nthenge prisľúbil svojim nasledovníkom, že ak prestanú jesť, "stretnú sa s Ježišom".



Nthenge sa odovzdal do rúk polície minulý mesiac po tom, čo dve deti vyhladovali na smrť ich rodičia. Nthengeho neskôr prepustili na kauciu vo výške 100.000 kenských šilingov (približne 678 eur).



Polícia minulý týždeň objavila v lese v blízkosti kenskej obce Šakahola 21 tiel. V priebehu víkendu sa počet nájdených telesných pozostatkov zvýšil na 51. Miestne úrady preto spustili rozsiahle vyšetrovanie sekty Medzinárodná cirkev dobrých správ a snažia sa tak odhaliť skutočný rozsah tohto nešťastia.



Miestni predstavitelia sa zároveň obávajú, že ďalší príslušníci sekty by sa mohli ukrývať v blízkom lesnom poraste a ak ich záchranári rýchlo neobjavia, hrozí im smrť. Niektorí preživší, ktorých sa podarilo nájsť, už boli prevezení do nemocnice v Malindi.



Agentúra AFP pripomína, že kenská vláda v súvislosti s týmto incidentom vyzýva na prísnejšiu kontrolu náboženských skupín v krajine. Aj kenský minister vnútra Kithure Kindiki, ktorý v utorok miesto nájdenia pozostatkov navštívi, prípad opísal ako "jasné zneužitie ľudského práva na slobodu vyznania zakotveného v ústave".