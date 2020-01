V Keni zadržali troch mužov pri pokuse vniknúť do britského tábora

Nairobi 6. januára (TASR) - Troch mužov podozrivých z terorizmu zadržala kenská polícia v nedeľu pri pokuse vniknúť do výcvikového tábora britskej armády nachádzajúcom sa v regióne Laikipia. Stalo sa to v ten istý deň, ako extrémisti somálskej organizácie aš-Šabáb podnikli útok na vojenskú základňu Camp Simba v pobrežnej oblasti Lamu, pri ktorom prišli o život traja Američania a piati útočníci. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na policajnú správu.



Pri útoku extrémistov z organizácie aš-Šabáb bolo zničených päť amerických lietadiel a jedno bolo poškodené, uviedlo Africké velenie ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM).



Pri tomto útoku neprišli o život žiadni Keňania, uviedol hovorca kenskej armády Paul Njuguna.



Ide o prvý známy prípad, keď džihádistická organizácia aš-Šabáb sídliaca v susednom Somálsku napadla americké sily na území Kene, kde extrémisti podnikajú útoky voči civilistom - ich terčom sú autobusy, školy a nákupné centrá. Aš-Šabáb Keni prisľúbil odplatu za prítomnosť jej vojenských jednotiek v Somálsku, ktoré tam bojujú proti extrémistom.