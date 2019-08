Keňskú poslankyňu s dieťaťom vykázali z parlamentu

Podľa poslankyne by celý problém nevznikol, ak by v kenskom parlamente existovali jasle alebo škôlka.

Nairobi 8. augusta (TASR) - Kontroverzné reakcie vyvolal vo východoafrickom štáte Keňa prípad poslankyne, ktorú aj s päťmesačným dieťaťom vykázali z rokovacej sály parlamentu v Nairobi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



K incidentu došlo v stredu, keď si poslankyňa Zuleikha Hassanová vzala so sebou do práce aj najmladšie zo svojich troch detí. Podľa vlastných slov ho v ten deň nemala s kým nechať a nechcela pritom chýbať na schôdzi Národného zhromaždenia.



Prítomnosť dieťaťa však vadila dočasnému predsedovi dolnej komory parlamentu Christopherovi Omulelemu, ktorý počínanie svojej kolegyne komentoval slovami: "Keď sa chce starať o svoje dieťa, toto nie je vhodné miesto na takúto činnosť".



Parlamentní zriadenci potom prinútili Hassanovú, aby aj s malým synom opustila rokovaciu sálu. Viacerí poslanci a poslankyne, ktorých vykázanie kolegyne pobúrilo, následne taktiež z rokovania odišli.



Podľa poslankyne by celý problém nevznikol, ak by v kenskom parlamente existovali jasle alebo škôlka. Viacerí poslanci naopak vykázanie Hassanovej podporili, keďže prítomnosť dieťaťa podľa nich narušovala dôstojnosť zasadnutia zákonodarného zboru, píše server Africanews.com.



Agentúra AP pripomína, že k udalosti došlo zhodou okolností počas Svetového týždňa dojčenia.