Keňa pre demisiu haitského premiéra odložila plány misie na Haiti

Nairobi 12. marca (TASR) – Keňa pre demisiu haitského premiéra Ariela Henryho odložila plány medzinárodnej policajnej misie na Haiti podporovanej Organizáciou Spojených národov (OSN). V utorok to vyhlásil vysoký kenský predstaviteľ pre zahraničné veci Korir Sing'Oei. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Po kompletnom rozpade práva a poriadku a následnej demisii premiéra Haiti došlo k zásadnej zmene okolností," vyhlásil Sing'oei pre AFP.



"Bez politickej správy Haiti neexistuje oporný bod, o ktorý by sa policajná misia mohla oprieť, preto (kenská) vláda pred ďalším rozhodovaním v tejto veci počká na nastolenie novej ústavnej vlády na Haiti," dodal Sing'oei s tým, že Keňa je naďalej pevne rozhodnutá viesť medzinárodnú bezpečnostnú misiu, ktorú v októbri minulého roka schválila Bezpečnostná rada OSN.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller v reakcii na kenské vyhlásenie uviedol, že by ho znepokojilo každé zdržanie, no nepredpokladá, že bude potrebné.



Kríza na Haiti sa v uplynulých týždňoch prehĺbila po tom, ako ozbrojené gangy od 29. februára začali vyvolávať chaos v hlavnom meste Port-au-Prince s cieľom zosadiť premiéra Ariela Henryho, ktorý v roku 2021 po atentáte na prezidenta Jovenela Moiseho prebral vedenie krajiny. Tento cieľ sa im podarilo dosiahnuť.



Začiatkom marca gangy zaútočili na väznicu v Port-au-Prince, z ktorej ušlo viac ako 4500 trestancov. Haitská vláda preto okrem výnimočného stavu vyhlásila aj zákaz vychádzania. Ozbrojenci odvtedy zaútočili aj na letisko v hlavnom meste, policajné stanice a iné strategické ciele.