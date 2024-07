Kenský prezident Ruto po protestoch odvolal takmer celý kabinet

Nairobi 11. júla (TASR) - Kenský prezident William Ruto vo štvrtok oznámil odvolanie takmer celého vládneho kabinetu. Novú vládu chce zložiť až po rozsiahlych celospoločenských a medzirezortných konzultáciách. Tieto zmeny prišli po rozsiahlych protivládnych protestoch, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí. Podľa správy agentúry AFP píše TASR.



Ruto špecifikoval, že odvolal všetkých ministrov vrátane generálneho prokurátora okrem predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Musaliu Mudavadiho a podpredsedu vlády Rigathiho Gachagua.



Ruto tiež konštatoval, že sa "okamžite zapojí do rozsiahlych konzultácií medzi rôznymi sektormi a politickými formáciami s cieľom vytvoriť vládu so širokou základňou".



Nová vláda by sa podľa neho mala zamerať na riešenie zadlženia krajiny, zvýšenie počtu pracovných príležitostí, či odstránenie vládneho plytvania a korupcie.



Tieto zmeny prišli po demonštráciách, ktoré pôvodne iniciovali mladí ľudia v Nairobi, no neskôr sa rozšírili na širšiu kampaň proti Rutovi a jeho vláde.



K zrážkam demonštrantov s políciou okrem metropoly Nairobi došlo aj v ďalších mestách. Ľudia vyzývali prezidenta na odstúpenie, a vyjadrovali nespokojnosť so zvyšovaním daňového zaťaženia.



Niektoré demonštrácie prerástli až do násilností s desiatkami obetí a stovkami zranených.



Správy o násilných protestoch vyvolali medzinárodné reakcie. Pod spoločné vyhlásenie vyzývajúce na koniec násilia sa podpísali veľvyslanectvá a diplomatické misie reprezentujúce celkovo 13 krajín vrátane Spojených štátov, Kanady, Nemecka a Británie. Znepokojenie z diania v Keni vyjadril aj generálny tajomník OSN António Guterres.