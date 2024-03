Nehodu autobusu v Keni neprežilo 11 študentov, 42 ľudí sa zranilo

Nairobi 19. marca (TASR) – Pri zrážka kenského autobusu s kamiónom zahynulo 11 vysokoškolských študentov a 42 ľudí utrpelo vážne zranenia, uviedla kenská polícia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Nehoda sa odohrala v pondelok o 17.50 hod. miestneho času (14.50 SEČ) neďaleko obce Mangu približne 360 kilometrov od Nairobi. Študenti univerzity Kenyatta cestovali do prístavného mesta Mombasa na pobreží Indického oceánu.



"Vodič univerzitného autobusu predbiehal rad motorových vozidiel a keďže prudko pršalo, autobus sa začal šmýkať k pravej strane vozovky," uvádza policajná správa. Vodič strhol volant a zasiahnutá bola ľavá strana autobusu, dodáva správa.



V autobuse bolo 58 ľudí a zranených previezli do nemocnice v meste Voi, uviedol na sociálnej platforme X Kenský Červený kríž.



Dopravné nehody sú v Keni bežné pre často zlý technický stav ciest a ignorovanie cestných predpisov. Kenský národný úrad pre bezpečnosť v doprave uvádza, že v roku 2023 zahynulo pri dopravných nehodách 4324 ľudí a 18.561 utrpelo zranenia. Tento rok do 11. februára už zahynulo 536 osôb, jednou z obetí bol aj maratónsky rekordér Kevin Kiptum.