Keňa: Pri páde vrtuľníka zahynul veliteľ armády a deväť ďalších dôstoj

Nairobi 18. apríla (TASR) - Hlavný veliteľ kenskej armády a deväť ďalších dôstojníkov zahynulo vo štvrtok pri havárii vrtuľníka v odľahlej časti Kene. Oznámil to prezident William Ruto, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dnes o 14.20 h (13.20 h SELČ) postihlo našu krajinu letecké nešťastie... S hlbokým zármutkom oznamujem, že o život prišiel generál Francis Omondi Ogolla, veliteľ Kenských obranných síl," povedal Rutto novinárom. Nehodu prežili iba dve osoby.



Kenské letectvo vyslalo na miesto nehody v okrese Elgeyo Marakwet vzdialenom zhruba 400 kilometrov od Nairobi vyšetrovací tím, ktorý má zistiť príčiny havárie. Vrtuľník sa zrútil krátko po štarte z obce Chesegon, kde Ogolla so svojím sprievodom navštívil školu po tom, čo si bol v okolí pozrieť vojenské posádky.



Pozostatky obetí už previezli letecky do hlavného mesta. Ruto od piatku vyhlásil v Keni trojdňový štátny smútok.