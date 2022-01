Pri prepade v Keni, pripisovanom džihádistom, zahynulo päť ľudí

Nairobi 31. januára (TASR) - Najmenej päť ľudí prišlo v pondelok o život pri prepade, ktorý spáchala na severovýchode Kene neďaleko hraníc so Somálskom skupina ozbrojených mužov.



Ako s odvolaním sa na políciu informovala agentúra AFP, útočníci spustili paľbu na 14-miestne vozidlo, pod ktorým predtým explodovala výbušnina nastražená na ceste. Okrem obetí na životoch si útok vyžiadal aj niekoľko zranených.



Incident sa odohral asi osem kilometrov od mesta Mandera pri hranici medzi Keňou a Somálskom. Útočníci po ňom ušli smerom k hranici.



Na základe toho má kenská polícia podozrenie, že výbušné zariadenie na ceste nastražili a útok zinscenovali príslušníci islamistických milícií aš-Šabáb, ktoré do danej oblasti prenikajú zo susedného Somálska, kde je vplyv ústrednej vlády slabý a rozsiahle vidiecke oblasti tam ovládajú práve takéto milície.



Keňa zažila už niekoľko útokov bojovníkov aš-Šabábu. Tie sú odvetou za vyslanie kenských vojakov do Somálska, ktorí tam sú súčasťou síl Africkej únie v rámci misie AMISOM zameranej na likvidáciu džihádistov.



AFP súčasne pripomenula, že minulý týždeň varovalo niekoľko diplomatických misií v Nairobi pred možným teroristickým útokom zameraným na cudzincov v hlavnom meste.



V roku 2019 zabili ozbrojenci z milícií aš-Šabáb v luxusnom hotelovom komplexe v Nairobi 21 ľudí a v roku 2013 si štvordňové obliehanie v nákupnom centre Westgate v Nairobi vyžiadalo životy 67 ľudí.