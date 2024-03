Keňa vyšle na Haiti 1000 policajtov na boj proti zločineckým gangom

Nairobi 2. marca (TASR) - Kenská vláda plánuje vyslať na Haiti 1000 policajtov pre boj proti rastúcemu násiliu gangov. Dohodu o ich vyslaní podpísali obe krajiny po mesiacoch rokovaní a právnych prieťahov. TASR správu prevzala z tlačových agentúr DPA a AFP.



"Je to misia pre ľudstvo, je to misia solidarity," povedal v Nairobi kenský prezident William Ruto. Dočasný haitský premiér Ariel Henry poďakoval kenskej vláde za vyslanie policajtov. "Táto misia prináša nádej do budúcnosti," povedal.



Podľa odhadov OSN gangy ovládajú približne 80 percent haitského hlavného mesta Port-au-Prince a svoj vplyv rozširujú aj do ďalších častí krajiny. Násilie zhoršuje aj neistú situáciu v zásobovaní. Podľa OSN takmer polovica z 11 miliónov obyvateľov Haiti trpí akútnym hladom.



Bezpečnostná rada OSN minulý rok v októbri na žiadosť haitskej vlády schválila medzinárodnú policajnú operáciu na boj proti násiliu gangov. Keňa súhlasila, že prevezme vedúcu úlohu a poskytne približne 1000 z plánovaných 3000 policajtov. K medzinárodnej policajnej misii pod vedením Kene sa pridalo päť krajín - Bahamy, Bangladéš, Barbados, Benin a Čad. Nasadenie však nedávno zastavil súd v Keni.



Podľa OSN bolo len v januári tohto roka na Haiti zabitých, zranených alebo unesených viac ako 1100 ľudí. Minulý rok miestne úrady zaznamenali takmer 5000 vrážd, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2022.



Haiti, najchudobnejšia krajina západnej pologule, sa už roky zmieta v nepokojoch a vražda prezidenta Jovenela Moiseho v roku 2021 uvrhla krajinu do ďalšieho chaosu. Od roku 2016 sa neuskutočnili žiadne voľby a prezidentský úrad zostáva neobsadený.



Obyvatelia na demonštráciách požadujú odstúpenie Henryho v súlade s politickou dohodou, podľa ktorej mala táto karibská krajina do 7. februára tohto roka uskutočniť voľby a odovzdať moc novozvoleným činiteľom.



Karibské spoločenstvo (CARICOM) vo štvrtok uviedlo, že Henry sa po regionálnom samite, ktorý sa konal tento týždeň v Guyane, dohodol na usporiadaní volieb do 31. augusta 2025.