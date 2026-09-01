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Keňa: Zamestnanci leteckého priemyslu ukončili štrajk

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Na snímke cestujúci s batožinou. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

V nedeľu a v pondelok uviazli na letisku NBO a na letiskách v iných častiach Kene tisíce cestujúcich.

Autor TASR
Nairobi 1. septembra (TASR) - Pracovníci v leteckej doprave ukončili štrajk, ktorý posledné dva dni paralyzoval Medzinárodné letisko Jomoa Kenyattu (NBO) v Nairobi. V utorok to oznámil Kenský úrad pre civilné letectvo (KCAA), informuje TASR podľa agentúry AFP.

V nedeľu a v pondelok uviazli na letisku NBO a na letiskách v iných častiach Kene tisíce cestujúcich. Išlo o najnovší zo série štrajkov a hroziacich zastavení prevádzky, ktoré zorganizovali letecké odbory s cieľom dosiahnuť novú kolektívnu zmluvu a ukončiť využívanie dobrovoľníckeho personálu.

KCAA v stanovisku uviedol, že strany dosiahli dohodu o pokračovaní rokovaní o kolektívnej zmluve a o tom, že „zamestnanci nebudú v dôsledku štrajku diskriminovaní“.

Medzinárodné letisko NBO je dôležitým regionálnym uzlom a má kľúčový význam pre cestovný ruch v Keni.
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