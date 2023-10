Keňa zavedie bezvízový styk pre návštevníkov z afrických krajín

Nairobi 30. októbra (TASR) - Keňa do konca roka zruší vízovú povinnosť pre všetkých návštevníkov zo štátov Afriky, oznámil tamojší prezident William Ruto. "Je načase, aby sme si uvedomili, že vízové obmedzenia medzi nami hrajú proti nám," povedal Ruto na medzinárodnej konferencii.



Bezvízový styk v rámci kontinentu je cieľom Africkej únie (AÚ) už desať rokov. Hoci existujú regionálne dohody a bilaterálne dohovory, pokrok smerom k zrušeniu obmedzení je pomalý, uviedla v nedeľu stanica BBC News.



Podľa správy z roku 2022, ktorú podporila AÚ, ponúkajú vstup všetkým africkým občanom bez víz iba Seychely, Gambia a Benin.



Podľa Indexu vízovej otvorenosti Afriky (AVOI), ktorý meria, do akej miery sú jednotlivé africké krajiny prístupné návštevníkom z iných afrických štátov, však väčšina z nich napreduje smerom k zjednodušeniu vstupných procesov a zrušeniu obmedzení pre niektoré iné krajiny.



Keňa sa v roku 2022 v rámci tohto indexu umiestnila z 54 štátov na 31. mieste. Podľa Ruta je to zlé pre obchod.



"Keď ľudia nemôžu cestovať, nemôžu cestovať ani podnikatelia a všetci sme v strate. Do konca tohto roka nebude musieť mať žiaden Afričan víza, aby mohol prísť do Kene," vyhlásil Ruto na summite v Konžskej republike, zameranom na ochranu najväčších dažďových pralesov na svete.



AÚ vydala svoj "africký pas" v roku 2016. Cieľom je, aby všetci občania Afriky mohli cestovať po celom kontinente bez víz. Pas však stále nie je široko dostupný. Dôvodom sú sčasti obavy o bezpečnosť, pašovanie a vplyv na miestne trhy práce.



Ak je zrušenie všetkých vízových obmedzení v súčasnosti príliš veľkým krokom, správa AVOI odporúča niekoľko ďalších opatrení. Patrí medzi ne zníženie poplatkov, zavedenie štandardných víz pri príchode pre návštevníkov z Afriky a zavedenie bezpečného systému elektronických víz.