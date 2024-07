V Keni sa objavil prvý prípad vírusu opičích kiahní

Nairobi 31. júla (TASR) - V Keni zaznamenali prvý prípad opičích kiahní. V stredu to uviedlo kenské ministerstvo zdravotníctva. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Prvý prípad infekcie vírusom opičích kiahní v tejto východoafrickej krajine odhalili u osoby na hraničnom priechode zo susednej Ugandy.



Choroba sa v uplynulých týždňoch začala opäť šíriť, a to najmä v afrických krajinách. Minulý týždeň dva prípady nahlásilo neďaleké Burundi. V utorok stav epidémie vyhlásila Stredoafrická republika. Najviac postihnutá je Konžská demokratická republika (KDR), ktorá ku 20. júlu evidovala viac ako 11.000 podozrivých prípadov a 450 úmrtí.



Na šírenie choroby v pondelok reagovalo Východoafrické spoločenstvo (EAC), ktoré vyzvalo členské krajiny, aby informovali svojich občanov o spôsobe ochrany pre ochorením a ako zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Osemčlenný blok afrických štátov tiež usporiada stretnutie expertov s cieľov diskutovať o aktuálnej situácii.



Opičie kiahne boli u ľudí prvýkrát diagnostikované v roku 1970 vo vtedajšom Zaire (dnes KDR). Odvtedy sa vyskytujú najmä v afrických krajinách na západe a v strede kontinentu. V minulosti sa väčšina chorých nakazila od infikovaných zvierat.



Od mája 2022 však zdravotníci hlásia nákazy vírusom opičích kiahní po celom svete, pričom postihujú najmä homosexuálnych a bisexuálnych mužov. Od septembra minulého roka sa v KDR šíri nový, smrteľnejší kmeň vírusu, ktorý sa prenáša výlučne z človeka na človeka.



Opičie kiahne sa prejavujú horúčkou, triaškou, vyrážkami a léziami na tvári a genitáliách. Väčšina ľudí sa uzdraví do niekoľkých týždňov bez potreby hospitalizácie.