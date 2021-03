Keňa žiada OSN, aby predstavila plán uzavretia utečeneckých táborov

Nairobi 25. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dostal od Keni dvojtýždňové ultimátum na predstavenie plánu uzavretia dvoch utečeneckých táborov, v ktorých sa nachádzajú státisíce ľudí unikajúcich zo susedných vojnami sužovaných štátov. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



UNHCR v stredu uviedol, že kenské úrady ho informovali o ich zámere uzavrieť v krátkom čase utečenecké tábory Dadaab a Kakuma. Podľa úradu vysokého komisára bude mať toto rozhodnutie vplyv na ochranu utečencov v Keni, a to aj v kontexte prebiehajúcej koronavírusovej pandémie. Naliehal preto na kenskú vládu, aby v tejto veci "umožnila nájsť vhodné a udržateľné riešenia a aby tí, ktorí potrebujú ochranu, ju mohli dostávať aj naďalej".



Podľa Kene je utečenecký tábor Dadaab ležiaci neďaleko somálskych hraníc bezpečnostnou hrozbou. Niektoré úrady totiž tvrdia, že tam údajne dochádza k náboru do radov islamistických milícií aš-Šabáb. Tábor, v ktorom sa nachádza takmer 200.000 prevažne somálskych utečencov, okrem toho údajne slúži ako základňa pre podnikanie násilných útokov džihádistov v Keni.



Kenský súd v roku 2017 zablokoval pokus zatvoriť tábor Dadaab s odôvodnením, že návrat utečencov do Somálska nie je bezpečný.



Ako pripomína AP, požiadavka kenskej vlády je tak považovaná ako odveta namierená proti Somálsku za to, že táto krajiny trvá na tom, aby sa spornou námornou hranicu medzi ňou a Keňou zaoberal Medzinárodný súdny dvor (MSD). Kenskí predstavitelia naopak chcú, aby sa tento spor urovnal mimosúdnou cestou.



V druhom zo spomínaných táborov, v tábore Kakuma na severovýchode Kene, sa nachádza takmer 200.000 utečencov, väčšinou občanov Južného Sudánu unikajúcich pred občianskou vojnou.