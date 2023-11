Keňania dostali od vlády deň voľna na vysadenie 100 miliónov stromov

Nairobi 14. novembra (TASR) - Keňania v pondelok vo veľkom sadili stromy. Vláda im na tento účel udelila deň pracovného voľna, aby počas jediného dňa ich mali vysadiť 100 miliónov v rámci boja proti klimatickým zmenám. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Na Národnom dni vysádzania stromov sa zúčastnili aj politickí lídri krajiny. Prezident William Ruto viedol kampaň vysádzania v mokradiach Kiu približne 200 kilometrov severne od hlavného mesta Nairobi. Na podobných akciách v iných častiach krajiny sa zúčastnili aj ministri z jeho vládneho kabinetu.



Pre splnenie ambiciózneho cieľa by musel takmer každý z približne 54 miliónov obyvateľov tejto východoafrickej krajiny zasadiť dva stromy.



Pondelňajšie vysádzanie je súčasťou rozsiahlych plánov kenskej vlády. Vlani v decembri oznámila, že chce do roku 2032 zasadiť zhruba 15 miliárd stromov a sadenice občanom poskytuje zdarma.



Susedná Etiópia spustila podobný program v roku 2019. Tamojšia vláda Abiya Ahmeda vtedy oznámila, že za jediný deň vysadila s pomocou obyvateľov 350 miliónov stromov.



Abiy organizoval podobné iniciatívy aj v nasledujúcich rokoch. Vždy ich však sprevádzali pochybnosti o dôveryhodnosti množstva vysadených stromov uvádzaných vládou. Ochrancovia životného prostredia tiež kriticky poukazujú na to, že okrem vysádzania je dôležité sadenice aj udržiavať pri živote.