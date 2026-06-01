Keňania protestovali proti karanténnemu centru USA pre ľudí s ebolou
Americká vláda má v úmysle vyčleniť 13,5 milióna dolárov na opatrenia v Keni zamerané na prípravu na epidémiu eboly, uviedol minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Autor TASR
Nairobi 1. júna (TASR) - Stovky mladých Keňanov v pondelok v meste Nanyuki protestovali proti zriadeniu karanténneho centra pre amerických občanov vystavených vírusu eboly na leteckej základni Laikipia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Predstavitelia USA vo štvrtok uviedli, že plánujú poslať Američanov, ktorí sa vírusom nakazili počas pobytu v zahraničí, do nového centra v Keni namiesto toho, aby ich letecky dopravili do vlasti. Stredisko malo vzniknúť na kenskej leteckej základni Laikipia a od piatku byť v prevádzke s kapacitou 50 karanténnych lôžok.
Kenský vrchný súd však koncom týždňa pozastavil zriadenie centra aj príchod zahraničných pacientov až do vyriešenia sporu, ktorý podali Kenská advokátska komora a Inštitút Katiba na ochranu ústavy. Obe organizácie poukázali na krehký zdravotnícky systém v krajine ako na dôvod, prečo by tam cudzinci s ebolou nemali byť v umiestňovaní do karantény.
V pondelok v meste Nanyuki protestovali stovky ľudí, które sa presúvali k bránam leteckej základne. Kenský minister zdravotníctva už v nedeľu vyhlásil, že karanténne centrum je pre každého a nie výlučne pre občanov USA.
