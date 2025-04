Kennedy chce odhaliť príčinu autizmu, plánuje rozsiahly výskum

Washington 11. apríla (TASR) - Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy vo štvrtok počas stretnutia vládneho kabinetu s prezidentom Donaldom Trumpom oznámil, že jeho rezort realizuje masívny výskum s cieľom zistiť príčinu autizmu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



„Začali sme rozsiahle testovanie a výskum, na ktorom sa budú podieľať stovky vedcov z celého sveta,“ spresnil Keneddy, pričom výsledky by podľa neho mohli byť známe do septembra tohto roka. Vedci sa domnievajú, že genetika a vonkajšie faktory môžu zohrávať určitú úlohu, ale presná príčina autizmu nie je známa.



Autizmus je celoživotné neurovývinové ochorenie, ktoré sa prejavuje v ranom detstve bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo spoločenské postavenie. Každú osobu ovplyvňuje iným spôsobom a do inej miery, preto sa zvykne hovoriť aj o poruchách autistického spektra. Hlavnými znakmi autizmu sú podľa OSN jedinečné interakcie so spoločnosťou, neštandardné spôsoby učenia, intenzívny záujem o špecifické témy, sklon k rutine, problém s bežnou komunikáciou a špecifické spôsoby spracovávania zmyslových vnemov.



Odporcovia očkovania vrátane Kennedyho podľa AP roky nepresne tvrdili, že bežné detské očkovanie môže spôsobovať autizmus. Toto presvedčenie sa prvýkrát rozšírilo pred desiatkami rokov po uverejnení chybných štúdií, ktoré boli odvtedy stiahnuté. Následné štúdie, ktoré trvali desaťročia, nezistili žiadnu súvislosť medzi vakcínami a autizmom.