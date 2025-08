Kennedy oznámil zrušenie zmlúv na vývoj mRNA vakcín za 500 miliónov

Washington 6. augusta (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok oznámila, že ukončí 22 federálnych kontraktov na vývoj mRNA vakcín, pričom spochybnila ich bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Preskúmali sme vedecké poznatky, vypočuli sme odborníkov a konali,“ uviedol americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. vo vyhlásení. Šéf rezortu je známy svojím otvoreným skepticizmom voči vakcinácii, pripomína AFP.



Úrad pre pokročilý biomedicínsky výskum a vývoj (BARDA) ministerstva zdravotníctva „zrušil 22 investícií do vývoja mRNA vakcín, pretože údaje ukazujú, že tieto vakcíny neposkytujú účinnú ochranu proti infekciám horných dýchacích ciest, ako sú COVID-19 a chrípka,“ tvrdí minister.



Zmeny sa týkajú mRNA vakcíny proti vtáčej chrípke spoločnosti Moderna či mnohých ďalších programov. Celkovo ide o takmer 500 miliónov dolárov, upresnilo ministerstvo.



„Presúvame tieto finančné prostriedky na bezpečnejšie a všestrannejšie vakcinačné platformy, ktoré sú naďalej účinné aj v prípade mutácie vírusov,“ ozrejmil Kennedy. Krok vlády sa nebude týkať niektorých projektov v pokročilom štádiu, „aby sa zachovali predchádzajúce investície“.



Ministerstvo podľa Kennedyho aj naďalej podporuje bezpečné a účinné vakcíny pre každého Američana, ktorý má o ne má záujem. „Preto sa posúvame za limity mRNA vakcín a investujeme do lepších riešení,“ povedal.



Na rozdiel od tradičných vakcín, ktoré často používajú oslabené alebo inaktivované formy cieľového vírusu či baktérie, mRNA vakcíny dodávajú genetické inštrukcie do buniek hostiteľa. Podnecujú ich tak k produkcii neškodnej imitácie patogénu a trénujú imunitný systém na boj so skutočným patogénom. Priekopníci tejto technológie - Katalin Kariková a Drew Weissman - získali v roku 2023 Nobelovu cenu v oblasti medicíny a fyziológie za svoju prácu, ktorá prispela k vývoju mRNA vakcín.