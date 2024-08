Kennedy zvažuje ukončenie kampane a vyjadrenie podpory Trumpovi

Washington 21. augusta (TASR) - Nezávislý prezidentský kandidát Robert F. Kennedy ml. zvažuje, že ukončí svoju predvolebnú kampaň a podporí republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. V rozhovore zverejnenom online to v utorok vyhlásila Nicole Shanahanová, ktorá je Kennedyho kandidátkou na post viceprezidentky v prípade, že by prezidentské voľby v USA v novembri vyhral, informuje TASR.



Shanahanová podľa tlačovej agentúry Reuters ozrejmila, že v Kennedyho tíme zvažujú dve alternatívy: buď sa budú ďalej usilovať získať pre seba hlasy potenciálnych Trumpových voličov, ale tým riskovať, že tak uvoľnia cestu demokratom Kamale Harrisovej a Timovi Walzovi k víťazstvu v novembrových voľbách, alebo ukončia kampaň a spoja sily s Trumpom.



Na otázku, kedy sa v rámci Kennedyho tímu rozhodnú, Shanahanová nechcela odpovedať. "Nie je to ľahké rozhodnutie," dodala. V statuse zverejnenom neskôr na sociálnej sieti X Kennedy napísal, že "ako vždy je ochotný hovoriť s lídrami ktorejkoľvek politickej strany, aby podporil ciele, ktorým slúžil 40 rokov svojej kariéry i v tejto kampani".



Ako vyplynulo z telefonátu, ktorého obsah unikol na verejnosť, Trump mal záujem získať Kennedyho podporu. Ku kontaktom medzi štábom Harrisovej a Kennedyho nedošlo.



Podľa prieskumu agentúry Ipsos, ktorý sa uskutočnil v auguste, Kennedy mal podporu štyroch percent respondentov.



Syn zosnulého demokratického politika Roberta F. Kennedyho je známym zástancom ochrany životného prostredia, ktorý však šíril dezinformácie o vakcínach. Rodina jeho snahu kandidovať za prezidenta USA kritizovala.



Kennedy sa pôvodne snažil vyzvať amerického prezidenta Joea Bidena v súboji o demokratickú nomináciu, ale napokon sa rozhodol uchádzať o hlasy voličov ako nezávislý kandidát. Biden sa neskôr kandidatúry vzdal a podporil Harrisovú, ktorá tento týždeň prijme nomináciu Demokratickej strany aj oficiálne, a to na straníckom zjazde v Chicagu.