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Kennedyho centrum po verdikte nariadilo odstrániť z názvu meno Trumpa
Sudca Christopher Cooper minulý týždeň konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom.
Autor TASR
Washington 5. júna (TASR) - Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho vo Washingtone vo štvrtok nariadilo personálu odstrániť zo svojho názvu meno amerického prezidenta Donalda Trumpa v súlade s rozhodnutím federálneho súdu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených s nariadením.
Sudca Christopher Cooper minulý týždeň konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom. Šéf Bieleho domu v reakcii na verdikt uviedol, že vráti kontrolu nad Kennedyho centrom Kongresu USA.
„Musíte bezodkladne zmeniť e-mailové podpisy, hlavičkový papier a ostatné dokumenty tak, aby v nich figuroval názov ‚Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho‘ alebo ‚Kennedyho centrum‘,“ píše sa v internej správe, do ktorej nahliadla agentúra Reuters.
Správa podľa nej predstavuje prvý náznak, že sa centrum chystá zvrátiť zmenu názvu, ktorú v decembri 2025 vykonal Trump. Ďalšie úpravy, týkajúce sa napríklad značenia, brožúr a webových stránok, majú byť dokončené do 12. júna.
Zatiaľ nie je jasné, kedy má byť meno republikánskeho prezidenta fyzicky odstránené z fasády kultovej mramorovej budovy. Za tento krok Trumpa koncom minulého roka zažalovala demokratická kongresmanka a členka správnej rady Kennedyho centra Joyce Beattyová.
Federálny sudca koncom mája rozhodol, že centrum nemožno premenovať bez schválenia Kongresom. Administratíve prezidenta preto nariadil, aby do 14 dní odstránila všetky fyzické nápisy s Trumpovým menom a zo všetkých oficiálnych materiálov vypustila akékoľvek zmienky o „Trumpovo a Kennedyho centrum“. Sudca zároveň vláde zakázal uzavrieť inštitúciu, ktorá je oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra aj Washingtonskej národnej opery, z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie.
Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump Kennedyho centrum zväčša ignoroval. Po návrate do Bieleho domu však prejavil ambíciu zmeniť ho. Dal odvolať správnu radu, do ktorej dosadil svojich ľudí. Tí ho potom zvolili za predsedu rady. Všetky tieto zmeny sú súčasťou prezidentovej misie bojovať proti tzv. woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách.
Sudca Christopher Cooper minulý týždeň konštatoval, že Trumpovo meno bolo do názvu významného kultúrneho a umeleckého centra pridané v rozpore so zákonom. Šéf Bieleho domu v reakcii na verdikt uviedol, že vráti kontrolu nad Kennedyho centrom Kongresu USA.
„Musíte bezodkladne zmeniť e-mailové podpisy, hlavičkový papier a ostatné dokumenty tak, aby v nich figuroval názov ‚Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho‘ alebo ‚Kennedyho centrum‘,“ píše sa v internej správe, do ktorej nahliadla agentúra Reuters.
Správa podľa nej predstavuje prvý náznak, že sa centrum chystá zvrátiť zmenu názvu, ktorú v decembri 2025 vykonal Trump. Ďalšie úpravy, týkajúce sa napríklad značenia, brožúr a webových stránok, majú byť dokončené do 12. júna.
Zatiaľ nie je jasné, kedy má byť meno republikánskeho prezidenta fyzicky odstránené z fasády kultovej mramorovej budovy. Za tento krok Trumpa koncom minulého roka zažalovala demokratická kongresmanka a členka správnej rady Kennedyho centra Joyce Beattyová.
Federálny sudca koncom mája rozhodol, že centrum nemožno premenovať bez schválenia Kongresom. Administratíve prezidenta preto nariadil, aby do 14 dní odstránila všetky fyzické nápisy s Trumpovým menom a zo všetkých oficiálnych materiálov vypustila akékoľvek zmienky o „Trumpovo a Kennedyho centrum“. Sudca zároveň vláde zakázal uzavrieť inštitúciu, ktorá je oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra aj Washingtonskej národnej opery, z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie.
Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump Kennedyho centrum zväčša ignoroval. Po návrate do Bieleho domu však prejavil ambíciu zmeniť ho. Dal odvolať správnu radu, do ktorej dosadil svojich ľudí. Tí ho potom zvolili za predsedu rady. Všetky tieto zmeny sú súčasťou prezidentovej misie bojovať proti tzv. woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách.