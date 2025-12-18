Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kennedyho centrum sa zmení na Trumpovo-Kennedyho centrum

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že rada Kennedyho centra „jednohlasne hlasovala“ za túto zmenu.

Washington 18. decembra (TASR) - Biely dom vo štvrtok oznámil, že ikonické umelecké centrum Johna F. Kennedyho vo Washingtone bude premenované na Trumpovo-Kennedyho centrum (Trump-Kennedy Center) na počesť prezidenta Donalda Trumpa. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že rada Kennedyho centra „jednohlasne hlasovala“ za túto zmenu. Trump z rady predtým vyhodil demokratov a následne sa vymenoval za jej predsedu.

Leavittová rozhodnutie rady obhajovala „neuveriteľnou prácou, ktorú prezident Trump za posledný rok vykonal pri záchrane budovy... z hľadiska rekonštrukcie, finančného hľadiska a z hľadiska jej reputácie“.

„Blahoželáme prezidentovi Trumpovi a rovnako blahoželáme prezidentovi Kennedymu, pretože toto bude do budúcna naozaj skvelý tím! Budova bezpochyby dosiahne nové úrovne úspechu a veľkoleposti,“ dodala tlačová tajomníčka.

AFP konštatuje, že neobvyklé pomenovanie významného kultúrneho strediska po žijúcom prezidentovi je ďalším z Trumpových pokusov zvečniť svoje meno v hlavnom meste USA. Agentúra pripomína, že tento rok už nechal zbúrať východné krídlo Bieleho domu s cieľom vybudovať na jeho mieste veľkú tanečnú sálu.

Kennedyho centrum bolo pomenované po bývalom prezidentovi USA, ktorého v roku 1963 zavraždil atentátnik a otvorili ho osem rokov po jeho smrti.
