Kennedyho centrum žiada od hudobníka milión dolárov za zrušený koncert
Washington 28. decembra (TASR) - Riaditeľ Kennedyho centra Richard Grenell požaduje od hudobníka Chucka Redda milión dolárov (848.392 eur) ako odškodné za zrušenie vianočného koncertu. Redd sa rozhodol predstavenie odvolať po minulotýždňovom oznámení Bieleho domu, že na budovu kultúrneho centra vo Washingtone sa pridá meno prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom TASR s odvolaním na stanicu BBC a agentúru AP.
„Vaše slabé tržby z predaja vstupeniek a nedostatočná podpora darcov v kombinácii s vaším zrušením (koncertu) na poslednú chvíľu nás stáli nemalé náklady. Týmto vám oficiálne oznamujeme, že od vás budeme žiadať náhradu škody vo výške jeden milión dolárov za tento politický ťah,“ napísal Grenell v liste. Redd organizoval každoročný vianočný koncert od roku 2006.
Krátko po nástupe do úradu v januári tohto roka Trump odvolal niekoľkých členov správnej rady centra a nahradil ich spojencami, ktorí potom hlasovali za jeho zvolenie predsedom inštitúcie. Práve táto rada rozhodla o zmene názvu na fasáde budovy na Pamätné centrum múzických umení Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho (The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts). Rozhodla tiež o premenovaní názvu na Trumpovo-Kennedyho centrum (Trump-Kennedy Center).
Tento krok kritizovali demokrati, niekoľko umelcov aj členovia Kennedyho rodiny. „Keď som videl zmenu názvu na webovej stránke Kennedyho centra a o niekoľko hodín neskôr aj na budove, rozhodol som sa zrušiť náš koncert,“ reagoval nedávno Redd, bubeník a hráč na vibrafón, ktorý koncertoval s legendami ako Dizzy Gillespie či Ray Brown.
Demokratická kongresmanka Joyce Beattyová podala žalobu, v ktorej žiada odstránenie Trumpovho mena z centra. Tvrdí, že inštitúcia bola pomenovaná zákonom z roku 1964, a preto by jej zmena mala vyžadovať rozhodnutie Kongresu USA.
