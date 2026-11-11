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Kennedyovci sa pripojili k žalobe proti výstavbe Trumpovho oblúka
Na súd sa obrátili deti a vnúčatá Roberta F. Kennedyho a Edwarda M. Kennedyho, bratov zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorí pôsobili v Senáte USA.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Deväť členov rodiny a politickej dynastie Kennedyovcov sa pripojilo k žalobe proti plánu prezidenta Donalda Trumpa postaviť neďaleko centra Washingtonu víťazný oblúk. V utorok požiadali federálny súd, aby výstavbu pozastavil, pretože podľa nich by oblúk vrhal tieň na hroby ich príbuzných a padlých vojakov na neďalekom Arlingtonskom národnom cintoríne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Na súd sa obrátili deti a vnúčatá Roberta F. Kennedyho a Edwarda M. Kennedyho, bratov zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorí pôsobili v Senáte USA. Všetci traja sú pochovaní na Arlingtonskom cintoríne, spolu s bývalou prvou dámou Jacqueline Kennedyovou. K žalobe sa nepripojil minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší, ktorý má napäté vzťahy s mnohými svojimi príbuznými.
Federálna sudkyňa Tanya Chutkanová minulý týždeň vydala rozhodnutie, ktorým na 14 dní nariadila pozastaviť prípravné práce na výstavbe oblúka. Ten má byť vysoký 76 metrov, teda približne o 30 metrov viac ako Socha slobody bez podstavca, a zároveň má prevýšiť Víťazný oblúk v Paríži, ktorý slúžil ako jeho predloha.
Pozlátený vysoký oblúk je jedným z viacerých architektonických projektov, ktoré Trump začal počas svojho druhého funkčného obdobia. Patrí k nim aj výstavba tanečnej sály na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu či renovácia zrkadlového jazierka (Reflecting Pool) pri Lincolnovom pamätníku.
Na súd sa obrátili deti a vnúčatá Roberta F. Kennedyho a Edwarda M. Kennedyho, bratov zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, ktorí pôsobili v Senáte USA. Všetci traja sú pochovaní na Arlingtonskom cintoríne, spolu s bývalou prvou dámou Jacqueline Kennedyovou. K žalobe sa nepripojil minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší, ktorý má napäté vzťahy s mnohými svojimi príbuznými.
Federálna sudkyňa Tanya Chutkanová minulý týždeň vydala rozhodnutie, ktorým na 14 dní nariadila pozastaviť prípravné práce na výstavbe oblúka. Ten má byť vysoký 76 metrov, teda približne o 30 metrov viac ako Socha slobody bez podstavca, a zároveň má prevýšiť Víťazný oblúk v Paríži, ktorý slúžil ako jeho predloha.
Pozlátený vysoký oblúk je jedným z viacerých architektonických projektov, ktoré Trump začal počas svojho druhého funkčného obdobia. Patrí k nim aj výstavba tanečnej sály na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu či renovácia zrkadlového jazierka (Reflecting Pool) pri Lincolnovom pamätníku.