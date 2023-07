Kensingtonský palác zverejnil nový fotoportrét princa Georgea

Londýn 22. júla (TASR) - Kensingtonský palác zverejnil novú fotografiu princa Georgea, ktorý túto sobotu oslavuje svoje desiate narodeniny. Autorkou snímky tentoraz nie je Georgeova matka princezná z Walesu, ale profesionálna fotografka.



Ako spresnila britská stanica BBC, na snímke je usmievajúci sa princ George, ako sedí na schodoch hradu vo Windsore.



Princ George je najstarším synom princa Williama a jeho manželky Catherine, ktorí nosia aj tituly vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge a princ a princezná z Walesu.



Po úmrtí kráľovnej Alžbety II. a nástupe kráľa Karola III. - svojho starého otca - je George po princovi Williamovi na druhom mieste v následníckej línii na britský trón.



V rozpore s rodinnou tradíciou snímku k oslávencovým narodeninám zhotovila fotografka Millie Pilkingtonová, a nie Georgeova matka, ako to bývalo zvykom donedávna.



Pilkingtonová fotografovala v apríli aj Georgeovho brata, princa Louisa, ktorý v apríli oslávil svoje piate narodeniny.



Princ George práve ukončil svoj prvý školský rok v štátnej škole Lambrook School v Berkshire, ktorú navštevuje spolu so svojou mladšou sestrou Charlotte a bratom Louisom od septembra minulého roka po tom, ako sa rodina presťahovala do Windsoru.



Pred tým, kým rodina žila v Kensingtonskom paláci, navštevoval princ George prestížnu štátnu školu Thomas's Battersea v juhozápadnom Londýne.



Začiatok letných prázdnin bol pre princa Georgea rušný: minulú nedeľu si s rodičmi a osemročnou Charlotte pozrel finále tenisového turnaja vo Wimbledone, v ktorom Španiel Carlos Alcaraz porazil Srba Novaka Djokoviča. Niekoľko dní predtým sa George so Charlotte a Louisom zúčastnil na leteckej šou v Gloucestershire a začiatkom júla sa princ vybral so svojím otcom princom Williamom na kriketový zápas Ashes v Lord's.



Princ George sa narodil 22. júla 2013 v súkromnej Nemocnici Panny Márie v Londýne.