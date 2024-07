Kenská polícia zakázala protesty v Nairobi

Nairobi 18. júla (TASR) - Kenská polícia v stredu neskoro večer oznámila, že v centre hlavného mesta Nairobi nebudú povolené žiadne demonštrácie. Pri doterajších protivládnych protestoch zahynulo doposiaľ najmenej 50 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Krajinou otriasli pôvodne pokojné zhromaždenia, ktoré v júni vyvolalo plánované zvyšovanie daní. Protesty však prerástli do násilností a vyžiadali si desiatky mŕtvych a viac ako 400 zranených. Skupiny na ochranu práv obvinili kenskú políciu z používania neprimeranej sily proti protestujúcim.



Prezident William Ruto sa snažil upokojiť situáciu, zrušil navrhovaný zákon o financiách obsahujúci zvýšenie daní, odvolal svoj kabinet a prisľúbil vládne škrty.



Zhromaždenia napriek tomu pokračujú po celej krajine a mnohí stále vyzývajú prezidenta, aby odstúpil.



"V centrálnej obchodnej štvrti Nairobi a jej okolí nebudú až do odvolania povolené žiadne demonštrácie, aby sa zaistila bezpečnosť verejnosti," uviedol vo vyhlásení šéf kenskej polície Douglas Kanja.



Táto oblasť bola epicentrom mnohých predchádzajúcich pochodov v meste, pripomína AFP.



Pred zákazom sa na internete zdieľali niektoré plagáty, ktoré vyzývali demonštrantov, aby sa pred štvrtkovým pochodom k rezidencii prezidenta v Nairobi zhromaždili v neďalekom parku Uhuru.



Polícia uviedla, že predstavitelia získali dôveryhodné informácie o tom, že organizované zločinecké skupiny plánujú využiť prebiehajúce protesty. "Zločinci sa naďalej infiltrovali do protestujúcich skupín, čo viedlo k znepokojujúcemu trendu výtržností a deštruktívneho správania," dodala kenská polícia.