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Kenského kazateľa uznali za vinného z napadnutia a týrania detí
Rozsudok padol necelý mesiac po tom, ako bol Mackenzie odsúdený na 200 rokov väzenia za vraždy detí z apokalyptickej kresťanskej sekty, ktorej členov nútil vyhladovať sa na smrť.
Autor TASR
Nairobi 25. novembra (TASR) - Samozvaného kazateľa Paula Mackenzieho uznal v stredu súd v Keni za vinného z napadnutia a týrania detí. Tento rozsudok padol necelý mesiac po tom, ako bol Mackenzie odsúdený na 200 rokov väzenia za vraždy detí z apokalyptickej kresťanskej sekty, ktorej členov nútil vyhladovať sa na smrť, aby sa ešte pred koncom sveta mohli údajne stretnúť s Ježišom. Ako informovala agentúra AFP, Mackenzieho spolu s ďalšími 11 osobami uznal v stredu súd pre mladistvých v meste Mombasa za vinných z viacerých trestných činov proti deťom, píše AFP.
Počas procesu vypovedalo 13 maloletých, ktorým sa zo sekty podarilo uniknúť. Súdny proces sa začal pred viac ako dvoma rokmi.
Kazateľa uznali za vinného z jedného prípadu napadnutia s následkom ublíženia na zdraví a z piatich prípadov týrania dieťaťa. Ďalších odsúdených uznali za vinných aj z porušovania práva detí na vzdelanie. Ďalších 24 obvinených súd oslobodil.
Mackenzie čelí aj obvineniam z radikalizácie a zabitia. Rozhodnutia súdu v týchto prípadoch sa očakávajú ešte tento týždeň, informovali miestne médiá.
Celá kauza prepukla v roku 2023, keď v areáli ranča Chakama v pobrežnej oblasti Kilifi exhumovali z plytkých hrobov viac ako 400 tiel. Niektoré z nich sa dodnes nepodarilo identifikovať. Na danom pozemku s rozlohou približne 320 hektárov žili Mackenzieho stúpenci v hlinených chatrčiach, izolovaní od miestnych obyvateľov a úradov. Prípad sa stal známy ako „masaker z lesa Shakahola“.
Tento prípad mal za následok výzvy na prísnejšiu reguláciu náboženských organizácií v Keni. Ukázalo sa totiž, že Mackenzieho v minulosti už dvakrát zatkli, no zakaždým ho prepustili: v roku 2017 ho zatkli pre obvinenia z radikalizácie, súd ho však oslobodil. Opätovne ho zadržali v roku 2019 v súvislosti so smrťou dvoch detí v oblasti Shakahola, následne ho však prepustili na kauciu.
Cirkev Good News International Church Mackenzie založil v roku 2003 a otvoril jej pobočky v Nairobi aj v lokalitách na kenskom pobreží, kde získal tisíce stúpencov. Pred vyšetrovateľmi však neskôr tvrdil, že cirkev v roku 2019 zrušil.
Počas procesu vypovedalo 13 maloletých, ktorým sa zo sekty podarilo uniknúť. Súdny proces sa začal pred viac ako dvoma rokmi.
Kazateľa uznali za vinného z jedného prípadu napadnutia s následkom ublíženia na zdraví a z piatich prípadov týrania dieťaťa. Ďalších odsúdených uznali za vinných aj z porušovania práva detí na vzdelanie. Ďalších 24 obvinených súd oslobodil.
Mackenzie čelí aj obvineniam z radikalizácie a zabitia. Rozhodnutia súdu v týchto prípadoch sa očakávajú ešte tento týždeň, informovali miestne médiá.
Celá kauza prepukla v roku 2023, keď v areáli ranča Chakama v pobrežnej oblasti Kilifi exhumovali z plytkých hrobov viac ako 400 tiel. Niektoré z nich sa dodnes nepodarilo identifikovať. Na danom pozemku s rozlohou približne 320 hektárov žili Mackenzieho stúpenci v hlinených chatrčiach, izolovaní od miestnych obyvateľov a úradov. Prípad sa stal známy ako „masaker z lesa Shakahola“.
Tento prípad mal za následok výzvy na prísnejšiu reguláciu náboženských organizácií v Keni. Ukázalo sa totiž, že Mackenzieho v minulosti už dvakrát zatkli, no zakaždým ho prepustili: v roku 2017 ho zatkli pre obvinenia z radikalizácie, súd ho však oslobodil. Opätovne ho zadržali v roku 2019 v súvislosti so smrťou dvoch detí v oblasti Shakahola, následne ho však prepustili na kauciu.
Cirkev Good News International Church Mackenzie založil v roku 2003 a otvoril jej pobočky v Nairobi aj v lokalitách na kenskom pobreží, kde získal tisíce stúpencov. Pred vyšetrovateľmi však neskôr tvrdil, že cirkev v roku 2019 zrušil.