Kenskí policajti bojujúci proti gangom na Haiti hlásia ďalšie straty

Port-au-Prince 1. apríla (TASR) - Dvaja kenskí policajti pôsobiaci na Haiti utrpeli uplynulý týždeň vážne zranenia počas prestrelky s miestnymi gangami. Agentúra Reuters, ktorú o tom informovali traja kenskí dôstojníci, upozorňuje, že straty v mnohonárodnej bezpečnostnej misii na ostrove narastajú, píše TASR.



Nemenovaní dôstojníci tvrdia, že k zraneniam policajtov došlo počas rutinných hliadok v hlavnom meste Port-au-Prince a jeho okolí, ktoré z väčšej časti ovládajú ozbrojené gangy. Hovorca misie potvrdil, že oboch evakuovali do susednej Dominikánskej republiky na ošetrenie. V reakcii tiež poznamenal, že stratám sa pri takýchto misiách nedá úplne predísť.



Podľa zdrojov Reuters bol jeden z policajtov postrelený do hlavy, guľku však zabrzdila helma. Ďalšieho zasiahli do ucha, pričom strela prenikla cez dvere obrneného vozidla. Išlo údajne už o druhý prípad, keď guľky prenikli cez pancier obrneného vozidla.



Väčšinu finančných prostriedkov a vybavenia pre misiu poskytli Spojené štáty, pripomína Reuters. Delegácia misie preto plánuje odcestovať do Washingtonu a tlmočiť americkým predstaviteľom obavy z kvality dodaného vybavenia.



Keňa prvýkrát vyslala svojich príslušníkov do mnohonárodnej bezpečnostnej misie v júni minulého roka. V súčasnosti v nej pôsobí približne 1000 príslušníkov bezpečnostných síl, z toho približne tri štvrtiny z Kene.



Misia, ktorej cieľom je obnoviť bezpečnosť na ostrove do budúcoročných volieb, sa podľa Reuters od začiatku stretáva s problémami. Vo februári zabili prvého príslušníka misie a ďalší je nezvestný od minulého týždňa. Traja dôstojníci uviedli, že gangy na nich útočia čoraz pravidelnejšie, a sťažovali sa, že ich vybavenie je nedostatočné.