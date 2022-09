Kenský Najvyšší súd potvrdil víťazstvo úradujúceho prezidenta Ruta

Nairobi 5. septembra (TASR) - Kenský najvyšší súd v pondelok rozhodol o právoplatnosti víťazstva úradujúceho prezidenta Williama Ruta v prezidentských voľbách, ktoré sa konali ešte 9. augusta. Proti výsledkom volieb namietal Rutov vyzývateľ Raila Odinga, ktorý tvrdil, že došlo k podvodu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Bolo to jednomyseľné rozhodnutie," povedala predsedníčka súdu Martha Koomová.



Opozičný líder Odinga vzniesol námietky v deviatich bodoch, ale súd ich všetky odmietol s vysvetlením, že tieto nezrovnalosti by aj tak nedokázali ovplyvniť výsledok volieb. Ruto funkciu prezidenta obhájil s náskokom menej než dva percentuálne body. Inauguráciu by mal absolvovať 13. septembra.



Odinga podľa vlastných slov rozhodnutie súdu rešpektuje, aj keď s ním nesúhlasí.