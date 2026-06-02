Kenský prezident sa zastal amerického karanténneho centra
Autor TASR
Nairobi 2. júna (TASR) - Kenský prezident William Ruto v pondelok obhajoval zriadenie karanténneho centra pre amerických občanov vystavených vírusu eboly na leteckej základni Laikipia, ktoré v krajine vyvolalo protesty. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Prezident v pondelok večer uviedol, že Keňa už niekoľko rokov spolupracuje s USA v oblasti zdravotníctva a že karanténne zariadenie na leteckej základni Laikipia je jedným z 24, ktoré boli vybudované pre prípad vypuknutia epidémie eboly v krajine.
Stovky mladých Keňanov v pondelok v meste Nanyuki protestovali proti zriadeniu tohto centra po tom, čo USA minulý týždeň oznámili, že plánujú poslať Američanov, ktorí sa vírusom nakazili počas pobytu v zahraničí, do nového centra v Keni miesto toho, aby ich letecky dopravili do vlasti.
Kenský vrchný súd koncom minulého týždňa pozastavil zriadenie centra aj príchod zahraničných pacientov až do vyriešenia sporu, ktorý podali Kenská advokátska komora a Inštitút Katiba na ochranu ústavy. Obe organizácie poukázali na krehký zdravotnícky systém v krajine ako na dôvod, prečo by tam cudzinci s ebolou nemali byť v umiestňovaní do karantény.
Ruto, ktorý sa k tejto veci vyjadril vôbec po prvý raz, povedal, že so zriadením centra súhlasil na základe existujúcich bilaterálnych vzťahov.
„Keď (americký) prezident Donald Trump požiadal kenskú vládu o podporu pri zriadení centra na leteckej základni Laikipia, dal som svoj súhlas, keďže išlo o dohodu a partnerstvo s priateľmi, ktorí s Keňou spolupracujú už 30 až 40 rokov,“ povedal.
Ruto ďalej uviedol, že centrá zriadené v rámci partnerstva po celej krajine by v prípade vypuknutia epidémie eboly prospeli aj Keňanom.
„Sme zodpovedná vláda. Vieme, čo robíme. Ľudia by sa mali upokojiť a politici by sa mali vyvarovať nezodpovedných a zbytočných rečí,“ povedal.
Americká vláda má v úmysle vyčleniť 13,5 milióna dolárov na opatrenia v Keni zamerané na prípravu na epidémiu eboly, uviedol minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
