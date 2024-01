Kenský súd zakázal vyslanie policajtov na Haiti

Nairobi 26. januára (TASR) - Súd v Keni v piatok zamietol ako nezákonné rozhodnutie vlády o vyslaní policajtov na Haiti, aby tam viedli misiu Organizácie Spojených národov (OSN) zameranú na ochranu poriadku voči ozbrojenému násiliu gangov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Haitská vláda nedávno žiadala o urýchlené nasadenie medzinárodných síl, ktoré by pomohli v boji proti nekontrolovateľnému násiliu.



Bezpečnostná rada OSN schválila misiu pod vedením Kene začiatkom októbra. Kenský opozičný politik Ekuru Aukot však napadol vyslanie na Vyššom súde v Nairobi.



V piatok sudca Enock Chacha Mwita rozhodol, že akékoľvek rozhodnutie niektorého štátneho orgánu alebo štátneho predstaviteľa o vyslaní policajtov na Haiti... je v rozpore s ústavou a zákonmi, a preto je protiústavné, nezákonné a neplatné".



"Týmto sa zakazuje vyslanie policajných síl na Haiti alebo do akejkoľvek inej krajiny," uviedol sudca.



Na rozhodnutie súdu po niekoľkých hodinách zareagovala aj kenská vláda. "Hoci vláda rešpektuje právny štát, rozhodli sme sa okamžite napadnúť rozsudok Vyššieho súdu," uviedol hovorca vlády Isaac Mwaura. "Vláda opätovne zdôrazňuje záväzok dodržiavať svoje medzinárodné povinnosti," dodal.



Iniciátor žaloby proti vyslaniu policajtov na Haiti, opozičný politik Ekuru Aukot, je podľa vlastných slov pripravený na dlhý boj. "Budeme ich čakať na odvolacom súde a pôjdeme až na Najvyšší súd. Mali by sa mi poďakovať, že som vláde ušetril túto hanbu," povedal pre agentúru AFP.



Haiti je najchudobnejšou krajinou západnej pologule a už roky ho sužuje násilie gangov, ktoré ovládli niektoré časti krajiny. V zlom stave je ekonomika i zdravotníctvo. Prezidenta Jovenela Moiseho zavraždili v roku 2021, odvtedy je jeho úrad neobsadený.



OSN v utorok zverejnila správu, podľa ktorej sa počet vrážd na Haiti v minulom roku viac ako zdvojnásobil, na takmer 4800.



Medzinárodná misia, ktorá bola pôvodne schválená na jeden rok, predpokladala spoluprácu kenskej polície s jej haitskými kolegami, ktorí sú v početnej nevýhode a majú aj menej zbraní ako gangy.