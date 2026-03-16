Keňu trápia záplavy. Vyžiadali si už najmenej 66 obetí
V Nairobi boli pre poškodené mosty uzavreté niektoré cesty. Sobotňajší prívalový dážď zaplavil aj niektoré školy, uviedol web stanice BBC.
Autor TASR
Nairobi 15. marca (TASR) - Rozsiahle povodne v Keni si za posledný týždeň vyžiadali už najmenej 66 obetí, oznámila v nedeľu tamojšia polícia. Ministerstvo vnútra varovalo, že rôzne časti krajiny naďalej sužuje silný dážď, čo zvyšuje riziko povodní. Informovala o tom stanica BBC, z ktorej čerpala TASR.
Záplavy spôsobené hustým lejakom zasiahli kenskú metropolu Nairobi minulý piatok. Podľa miestnych úradov sa rieky vyliali z korýt, zaplavili domy a poškodili cesty, elektrické vedenia a vodovody.
V nedeľu prišli o život podľa polície ďalšie štyri osoby v dôsledku počasia a celkovo sa počet obetí zvýšil na najmenej 66. V Nairobi opäť výdatne pršalo, nové úmrtia tam však nehlásili. Kenský Červený kríž informoval, že 11 ľudí bolo zachránených z uviaznutého mikrobusu a dve deti zo zatopeného domu.
Úrady naliehavo vyzývajú obyvateľov nízko položených oblastí, aby sa presťahovali do bezpečnejších častí krajiny. Viac než 2000 ľudí už muselo opustiť svoje domovy a hľadať útočisko.
Polovica obetí záplav v Keni zahynula v Nairobi, kde hlavnou príčinou bola neefektívna kanalizácia, ako aj upchatie riek a ďalších vodných tokov spôsobené nekontrolovanou výstavbou. Polícia uviedla, že pokračuje v pátracích a záchranných operáciách.
Povodne však podľa BBC nezasiahli iba Keňu. Viac než 100 ľudí zahynulo v susednej Etiópii po týždni intenzívnych dažďov a zosuvoch pôdy na juhu krajiny.
