Kerčský most na Kryme je uzatvorený pre vojenské cvičenia, tvrdí Rusko

Simferopol 24. mája (TASR) - Ruskom dosadený gubernátor nelegálne anektovaného ukrajinského polostrova Krym Sergej Axionov vo štvrtok uviedol, že v dôsledku vojenských cvičení je uzatvorený Kerčský most, ktorý predstavuje kľúčovú logistickú spojnicu pre ruské jednotky operujúce na juhu Ukrajiny.



TASR informuje na základe správy denníka The Guardian, ktorý sa odvolal na agentúru Reuters.



Kerčský most spája ruský Krasnodarský kraj s Krymom, ktorý Moskva anektovala v roku 2014.



Na Kryme a v Sevastopole, kde sa nachádza veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily, dochádza k opakovaným explóziám od vlaňajšieho augusta. V októbri minulého roka otriasol výbuch aj Kerčským mostom, ktorý bol následne niekoľko týždňov uzatvorený.



Začiatkom mája zachvátil požiar nádrže s palivom v obci Volna ležiacej neďaleko Kerčského mosta. Útoky na sklady paliva boli v posledných týždňoch hlásené z rôznych oblastí Ruska nachádzajúcich sa v blízkosti Ukrajiny.