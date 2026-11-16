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Kerčský most po útoku ukrajinských dronov sprístupnili pre premávku
Ruské ministerstvo dopravy predtým uviedlo, že po útoku prebiehajú opravy. Dodalo tiež, že železničná doprava funguje normálne a podľa prvých informácií nedošlo k žiadnym zraneniam.
Autor TASR
Moskva 16. novembra (TASR) - Rusko v pondelok večer po 16 hodinách opätovne sprístupnilo Kerčský most, ktorý spája ruský Krasnodarský kraj s okupovaným ukrajinským Krymským polostrovom. Ukrajina naň v noci zaútočila pomocou dronov. Uviedol to Moskvou dosadený líder Krymskej autonómnej republiky Sergej Aksionov. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Ruské ministerstvo dopravy predtým uviedlo, že po útoku prebiehajú opravy. Dodalo tiež, že železničná doprava funguje normálne a podľa prvých informácií nedošlo k žiadnym zraneniam. Ministerstvo neposkytlo žiadne podrobnosti o poškodení mosta.
Veniamin Kondratiev, gubernátor ruského Krasnodarského kraja, informoval, že na prístupovej ceste k mostu zriaďujú dve stanice, kde sa môžu uviaznutí cestujúci zohriať, dať si čaj a ísť na toaletu.
Doprava na Krymskom moste je často obmedzovaná vzhľadom na hrozbu útokov. Rusko dokončilo stavbu mosta v roku 2018, štyri roky po anexii polostrova.
Ruské ministerstvo dopravy predtým uviedlo, že po útoku prebiehajú opravy. Dodalo tiež, že železničná doprava funguje normálne a podľa prvých informácií nedošlo k žiadnym zraneniam. Ministerstvo neposkytlo žiadne podrobnosti o poškodení mosta.
Veniamin Kondratiev, gubernátor ruského Krasnodarského kraja, informoval, že na prístupovej ceste k mostu zriaďujú dve stanice, kde sa môžu uviaznutí cestujúci zohriať, dať si čaj a ísť na toaletu.
Doprava na Krymskom moste je často obmedzovaná vzhľadom na hrozbu útokov. Rusko dokončilo stavbu mosta v roku 2018, štyri roky po anexii polostrova.