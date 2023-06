Kerry sa stretol s pápežom Františkom

Vatikán 19. júna (TASR) - Pápež František sa v pondelok na prvej súkromnej audiencii od prepustenia z nemocnice stretol s americkým vyslancom pre klímu Johnnom Kerrym. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



František (86) opustil rímsku nemocnicu Gemelli v piatok, deväť dní po operácii brušnej prietrže. "Mal skvelú náladu a formu. Bol som naozaj ohromený. Prijal veľa z nášho rozhovoru. Bolo to príjemné stretnutie," povedal Kerry.



"Pápež sa mi zdal veľmi podobný tomu, ktorého som mal tú česť vidieť niekoľkokrát za uplynulé roky. Bol silný. Bol jasný. Zdalo sa, že je vo veľmi dobrej forme a dobrej nálade," vyhlásil Kerry v rozhovore pred Námestím svätého Petra vo Vatikáne.



František v roku 2015 napísal encykliku Laudato Si' (Buď pochválený), prelomový dokument o potrebe chrániť životné prostredie, bojovať proti klimatickým zmenám a znížiť využívanie fosílnych palív. Encyklika je najvyššou formou pápežského spisu.



"Laudato Si' predstavuje pre mnohých ľudí veľký a dôležitý bod obratu," povedal 79-ročný Kerry.



Bývalý americký minister zahraničných vecí povedal, že pápež mal "výrazný vplyv" na klimatickú konferenciu v Paríži v roku 2015, na ktorej sa stanovili ciele na obmedzenie globálneho otepľovania. Františkovi sa poďakoval za to, že naďalej "bije na poplach", pokiaľ ide o nebezpečenstvá a výzvy spojené so zmenou klímy.



Kerry absolvuje sériu stretnutí pred posledným summitom OSN o klíme COP28, ktorý sa bude konať koncom tohto roka v Dubaji v Spojených arabských emirátoch.



"Teraz musíme pokračovať v ďalšom pohybe. Myslím si, že COP28 je na to dobrou príležitosťou, pretože všetci chápeme dôsledky toho, čo sa dialo v uplynulých rokoch," povedal Kerry.



"Táto situácia sa stáva náročnejšou, vážnejšou a bezprostrednejšou ako kedykoľvek predtým, a myslím si, že v dôsledku toho uvidíte viac opatrení," povedal diplomat.



Kerry ako šéf klimatického orgánu OSN vyhlásil, že nie je spokojný s výsledkami nedávnej desaťdňovej konferencie v Berlíne a že vzhľadom na naliehavosť krízy sa postupuje príliš pomaly.