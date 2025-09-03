< sekcia Zahraničie
Ketamínová kráľovná priznala vinu v prípade smrti Matthewa Perryho
Sanghová sa priznala k celkovo piatim federálnym obvineniam.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Los Angeles 3. septembra (TASR) - Jasveen Sanghová, prezývaná aj "Ketamínová kráľovná", sa v stredu priznala, že hollywoodskemu hercovi Matthewovi Perrymu predala drogu, ktorej užitie viedlo k jeho smrti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Sanghová sa priznala k celkovo piatim federálnym obvineniam. Vďaka priznaniu viny by sa mohla vyhnúť súdnemu procesu s porotou. V reakcii na jej priznanie prokuratúra podľa očakávania súhlasila so stiahnutím troch ďalších obvinení súvisiacich s distribúciou ketamínu a jedného obvinenia z distribúcie metamfetamínu, ktoré nemali súvis s Perryho prípadom.
Sanghová je piatou a poslednou obžalovanou v prípade Perryho smrti v dôsledku predávkovania, ktorá priznala svoju vinu. Súdny proces by sa mal začať ešte v septembri a rozsudok by mal byť vynesený 10. decembra. Sanghovej hrozí 65 rokov väzenia. AP dodala, že sudca nie je povinný dodržať podmienky dohody o priznaní viny, ale prokurátori avizovali, že budú pre svoju mandantku žiadať nižší trest než maximálny.
Na svojom účte na sieti Instagram sa Sanghová prezentovala ako organizátorka kultúrnych podujatí s titulom MBA z online obchodnej školy. Zverejňovala tam aj fotografie z exotických miest, luxusných hotelov, svoje nákladné nákupy, ale aj fotografie z večierkov, na ktorých nechýbalo šampanské i sexuálne uvoľnené správanie. Svoj luxusný životný štýl financovala nelegálnym obchodom s drogami.
Podľa vyšetrovateľov Jasveen Sanghová predala Matthewovi Perrymu desiatky dávok ketamínu v neoznačených fľaštičkách. Ponúkla mu aj vzorky, aby si tovar mohol pred kúpou vyskúšať. Posledná dávka, ktorú poskytla, zahŕňala aj darček: ketamínové lízanky.
Počas prehliadky jej domu vyšetrovatelia našli 80 liekoviek ketamínu, metamfetamínu, kokaínu, blistre Xanaxu a ďalších nelegálne získaných liekov. Pokiaľ ide o ketamín, podľa vyšetrovania sa Sanghová chválila, že dokáže „splniť akúkoľvek objednávku“ - vďaka svojim kontaktom s „kuchárom“ a „vedcom“.
Okrem Sanghovej sú za podiel na Perryho smrti stíhaní aj ďalší štyria ľudia: hercov osobný asistent a sprostredkovateľ napojený na drogového dílera, ako aj jeho dvaja lekári, ktorí boli obvinení z vedomého zneužívania jeho drogovej závislosti.
Perryho telo našiel jeho asistent 28. októbra 2023 v jeho dome v Los Angeles. Súdny lekár rozhodol, že hlavnou príčinou smrti bol ketamín, ktorý sa zvyčajne používa ako chirurgické anestetikum. Perry ho užíval legálne - na základe rady svojho lekára v rámci liečby depresie -, ale chcel vyššie dávky, než mu jeho lekár mohol poskytnúť. Preto sa približne dva týždne pred svojou smrťou prostredníctvom svojho priateľa nakontaktoval na Sanghovú.
Perry bojoval so závislosťou od drog mnoho rokov - už od čias nakrúcania seriálu Priatelia, keď sa ako Chandler Bing stal jednou z najväčších hviezd svojej generácie. V rokoch 1994 až 2004 hral Perry po boku Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisy Kudrow, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera v desiatich sezónach tohto megahitu televízie NBC.
Sanghová sa priznala k celkovo piatim federálnym obvineniam. Vďaka priznaniu viny by sa mohla vyhnúť súdnemu procesu s porotou. V reakcii na jej priznanie prokuratúra podľa očakávania súhlasila so stiahnutím troch ďalších obvinení súvisiacich s distribúciou ketamínu a jedného obvinenia z distribúcie metamfetamínu, ktoré nemali súvis s Perryho prípadom.
Sanghová je piatou a poslednou obžalovanou v prípade Perryho smrti v dôsledku predávkovania, ktorá priznala svoju vinu. Súdny proces by sa mal začať ešte v septembri a rozsudok by mal byť vynesený 10. decembra. Sanghovej hrozí 65 rokov väzenia. AP dodala, že sudca nie je povinný dodržať podmienky dohody o priznaní viny, ale prokurátori avizovali, že budú pre svoju mandantku žiadať nižší trest než maximálny.
Na svojom účte na sieti Instagram sa Sanghová prezentovala ako organizátorka kultúrnych podujatí s titulom MBA z online obchodnej školy. Zverejňovala tam aj fotografie z exotických miest, luxusných hotelov, svoje nákladné nákupy, ale aj fotografie z večierkov, na ktorých nechýbalo šampanské i sexuálne uvoľnené správanie. Svoj luxusný životný štýl financovala nelegálnym obchodom s drogami.
Podľa vyšetrovateľov Jasveen Sanghová predala Matthewovi Perrymu desiatky dávok ketamínu v neoznačených fľaštičkách. Ponúkla mu aj vzorky, aby si tovar mohol pred kúpou vyskúšať. Posledná dávka, ktorú poskytla, zahŕňala aj darček: ketamínové lízanky.
Počas prehliadky jej domu vyšetrovatelia našli 80 liekoviek ketamínu, metamfetamínu, kokaínu, blistre Xanaxu a ďalších nelegálne získaných liekov. Pokiaľ ide o ketamín, podľa vyšetrovania sa Sanghová chválila, že dokáže „splniť akúkoľvek objednávku“ - vďaka svojim kontaktom s „kuchárom“ a „vedcom“.
Okrem Sanghovej sú za podiel na Perryho smrti stíhaní aj ďalší štyria ľudia: hercov osobný asistent a sprostredkovateľ napojený na drogového dílera, ako aj jeho dvaja lekári, ktorí boli obvinení z vedomého zneužívania jeho drogovej závislosti.
Perryho telo našiel jeho asistent 28. októbra 2023 v jeho dome v Los Angeles. Súdny lekár rozhodol, že hlavnou príčinou smrti bol ketamín, ktorý sa zvyčajne používa ako chirurgické anestetikum. Perry ho užíval legálne - na základe rady svojho lekára v rámci liečby depresie -, ale chcel vyššie dávky, než mu jeho lekár mohol poskytnúť. Preto sa približne dva týždne pred svojou smrťou prostredníctvom svojho priateľa nakontaktoval na Sanghovú.
Perry bojoval so závislosťou od drog mnoho rokov - už od čias nakrúcania seriálu Priatelia, keď sa ako Chandler Bing stal jednou z najväčších hviezd svojej generácie. V rokoch 1994 až 2004 hral Perry po boku Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisy Kudrow, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera v desiatich sezónach tohto megahitu televízie NBC.