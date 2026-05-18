Kevin Warsh sa hlavou americkej centrálnej banky stane v piatok
Autor TASR
Washington 18. mája (TASR) - Kevin Warsh sa ujme funkcie guvernéra amerického Federálneho rezervného systému (Fed) v piatok (22. 5.), keď zloží prísahu do rúk prezidenta USA Donalda Trumpa. Uviedol to v pondelok predstaviteľ Bieleho domu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu CNBC.
Americký Senát schválil Warsha na poste šéfa centrálnej banky USA v stredu (13. 5.). Na čelo Fedu 56-ročný právnik a finančník nastupuje v čase, v ktorom je pre centrálnu banku ťažké rozhodnúť sa pre zníženie úrokových sadzieb, ktoré šéf Bieleho domu požaduje. Štafetu Warsh prevezme od doterajšieho guvernéra Fedu Jeromea Powella.
Trhy predpokladajú, že vysoká úroveň inflácie bude pravdepodobne brániť uvoľňovaniu menovej politiky, kým nebude k dispozícii dostatok dôkazov o tom, že inflácia sa opäť vracia k cieľu Fedu na úrovni 2 %.
