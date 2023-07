Kevina Spaceyho uznali za nevinného v prípade sexuálneho obťažovania

Londýn 26. júla (TASR) - Porota londýnskeho súdu uznala v stredu za nevinného amerického herca Kevina Spaceyho v prípade sexuálneho obťažovania štyroch mužov, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Štvorica mužov vinila Spaceyho z deviatich sexuálnych deliktov, ktoré mal spáchať v Británii v rokoch 2001 až 2013.



Proces so Spaceym v Británii trval približne štyri týždne, pričom v hercov prospech v rámci neho vypovedal minulý týždeň britský popový spevák a skladateľ Elton John. Porota sa o verdikte začala radiť v pondelok a dospela k nemu po vyše 12 hodinovej porade.



Spacey, ktorý v stredu oslavuje 64. narodeniny, vinu vo všetkých deviatich prípadoch poprel. Sedem obvinení sa týkalo sexuálneho napadnutia, jedno pohlavného styku bez súhlasu a ďalšie sexuálneho obťažovania bez súhlasu, približuje AFP



Obžaloba označovala dvojnásobného držiteľa Oscara za "sexuálneho násilníka", ktorý sa vyžíval v tom, keď sa ostatní cítili nepríjemne. Samotný Spacey tieto tvrdenia odmietal ako nepravdivé.



Trojica mužov na súde tvrdila, že ich Spacey agresívne chytal za rozkrok. Štvrtý muž, začínajúci herec, zase povedal, že sa zobudil na to, ako na ňom Spacey vykonával orálny sexuálny akt. Zaspal alebo odpadol údajne po tom, ako prišiel do Spaceyho bytu na pivo. Všetci štyria muži taktiež tvrdili, že tieto fyzické kontakty boli nechcené.



Spaceyho úspešná herecká kariéra sa prakticky zastavila v roku 2017, po obvineniach z obťažovania zo strany amerického herca Anthonyho Rappa a následne mnohých ďalších mužov. Spacey všetky obvinenia poprel. Spoločnosť Netflix s ním však v reakcii na ne ukončila spoluprácu v politickom seriáli House of Cards (Domček z kariet).



Rapp tvrdil, že ho Spacey v roku 1986, keď mal len 14 rokov, sexuálne obťažoval počas večierku na Manhattane. Newyorský súd však napokon vlani v októbri jeho žalobu voči Spaceymu zamietol s tým, že v súčasnosti 51-ročný Rapp nebol schopný predmetné obvinenia dokázať.