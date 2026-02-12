< sekcia Zahraničie
Kežmarok: Práce na prístavbe pre Školu umeleckého priemyslu napredujú
V prístavbe bude nová telocvičňa, šatne aj nové odborné učebne, ateliéry, jedáleň, bufet či spoločné priestory vrátane bezbariérového prístupu v podobe nového výťahu.
Kežmarok 12. februára (TASR) - Práce na prístavbe budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre Školu umeleckého priemyslu (ŠUP) napredujú. Po nedávnej obhliadke stavby to skonštatoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak.
„Stavebný ruch nasvedčuje tomu, že od 1. septembra bude Škola umeleckého priemyslu vyučovať v tejto prístavbe a niektorých spoločne zdieľaných učebniach budovy gymnázia,“ uviedol Bieľak.
V prístavbe bude nová telocvičňa, šatne aj nové odborné učebne, ateliéry, jedáleň, bufet či spoločné priestory vrátane bezbariérového prístupu v podobe nového výťahu.
S realizáciou projektu začal PSK v roku 2023. Jeho súčasťou bola okrem spomínanej prístavby aj rekonštrukcia historickej budovy gymnázia, ktorú ukončili v polovici minulého roka. Celkový rozpočet je na úrovni viac ako 13,5 milióna eur a náklady financuje krajská samospráva z vlastného rozpočtu. ŠUP bude po dostavbe spolu s gymnáziom tvoriť prvé stredoškolské mestečko v regióne.
