KFF: Jeden z 5 Američanov má člena rodiny zabitého strelnou zbraňou

Washington 12. apríla (TASR) - Jeden z piatich dospelých Američanov (20 percent) má člena rodiny, ktorého zabila strelná zbraň - vrátane samovraždy, a podobné percento dospelých ľudí uviedlo, že ich niekto takouto zbraňou ohrozoval. Ukázal to prieskum skupiny KFF zverejnený v utorok, informovala tlačová agentúra AFP.



Násilie súvisiace so strelnými zbraňami, vrátane masových strelieb, samovrážd a nehôd, sa stalo v Spojených štátoch také bežné, že až 84 percent dospelých Američanov uvádza, že urobili preventívne opatrenia na svoju ochranu a na ochranu rodiny pred rizikom postrelenia. Uviedla to prieskumná skupina pre oblasť zdravotníctva KFF, ktorá zverejnila výsledky.



Viac než jedna tretina opýtaných povedala, že z dôvodu možného násilia strelnou zbraňou sa vyhýbajú veľkým davom ľudí. Približne 29 percent respondentov si kúpilo strelnú zbraň na ochranu seba a svojej rodiny.



Údaje boli zverejnené deň po tom, čo krajinu postihla najnovšia hromadná streľba, v banke v Louisville v americkom štáte Kentucky, kde bolo zabitých päť ľudí. Guvernér Andy Beshear povedal, že jedným z usmrtených bol jeho "fantastický priateľ".



Starosta mesta Louisville Craig Greenberg zasa podrobne opísal, ako ho vlani počas jeho volebnej kampane postrelili.



Na základnej škole v Nashville v štáte Tennessee boli 27. marca zastrelené tri deti a traja dospelí.



Podľa americkej neziskovej skupiny Gun Violence Archive bolo zatiaľ v roku 2023 zastrelených 11.631 ľudí, vrátane 4965 obetí vrážd, nehôd a sebaobrany strelnou zbraňou a vrátane 6666 obetí samovrážd.



Ako skupina uviedla, v roku 2022 bolo zastrelených 20.249 ľudí - rukou vraha, pri nehode alebo streľbe na sebaobranu. Vyše 24.000 ľudí si strelnou zbraňou vzalo život.



KFF informovala, že 41 percent dospelých Američanov žije v domácnosti, kde majú strelnú zbraň - a v 44 percentách z týchto domácností držia strelnú zbraň na neuzamknutom mieste.



Afroameričania a Američania hispánskeho pôvodu hlásili oveľa viac svojich známych, ktorí boli postrelení, než hlásili americkí belosi - a pritom sa všeobecne cítia ohrození násilím páchaným strelnými zbraňami.



Traja z desiatich dospelých Afroameričanov osobne videli, ako bol niekto postrelený, čo je dvakrát viac než u dospelých belochov, uvádza sa v prieskume.



KFF urobila prieskum v polovici marca medzi 1271 dospelými.