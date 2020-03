Khan: V londýnskom metre je napriek obmedzeniam stále veľa ľudí

Londýn 24. marca {TASR} - Londýnsky starosta Sadiq Khan v utorok upozornil, že metro používa aj napriek nariadeniu britskej vlády obmedziť voľný pohyb občanov stále príliš veľa ľudí.



"Zreteľnejšie sa to už povedať nedá - musíme zastaviť akékoľvek neopodstatnené využívanie verejnej dopravy," uviedol Khan na Twitteri.



Britský premiér Boris Johnson nariadil v pondelok večer obmedzenie pohybu osôb po tom, ako v dôsledku šírenia koronavírusu zomrelo v krajine už 335 ľudí. Podľa premiéra preto musí každý zostať doma. Výnimkou sú len vychádzky za účelom nákupu potravín, návštevy lekára alebo jednej športovej aktivity denne.



Podľa agentúry DPA Khan taktiež vyzval zamestnávateľov, aby podporovali svojich zamestnancov pri práci z domu, ak to nie je inak možné. "Ignorovanie týchto pravidiel nás môže stáť viacej životov," uviedol.



Taktiež naliehal na vládu, aby zastavila práce na staveniskách, pokiaľ sa to netýka výstavby nemocníc alebo priestorov pre iné dôležité služby. Uviedol to po tom, ako sa v utorok ráno na internete objavili fotografie preplneného metra.



Keďže spoločnosť Transport for London (TfL) obmedzila v Londýne hromadnú dopravu, ľudia cestujúci za prácou nemajú inú možnosť, než sa tlačiť v menšom počte súprav metra. Podľa Khana však TfL nie je schopná rozšíriť svoje služby, pretože stále viac zamestnancov je chorých alebo v domácej izolácii.



Obmedzenia prijaté vládou zahŕňajú aj zatvorenie všetkých obchodov, ktoré nie sú nevyhnutné, knižníc, telocviční, ihrísk a bohoslužobných miest. Zakázané sú aj verejné zhromaždenia viac ako dvoch ľudí, čo sa však nevzťahuje na ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti. Polícia bude mať právomoc vynútiť si dodržiavanie týchto opatrení prostredníctvom pokút a rozohnania zhromaždení. Nebudú sa konať žiadne spoločenské udalosti, s výnimkou pohrebov.