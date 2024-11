Khan: Vyzývam štáty ICC i ostatné krajiny k uplatňovaniu zatykačov

Haag 21. novembra (TASR) - Prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan vo štvrtok vyzval členské štáty ICC aj ostatné krajiny na uplatňovanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho hnutia Hamas Muhammada Dajfa. Súd vydal zatykače pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Vyzývam všetky zmluvné štáty, aby splnili svoj záväzok voči Rímskemu štatútu a rešpektovali a dodržiavali tieto súdne príkazy," uviedol Karim Khan vo vyhlásení. Apeloval na ďalšie krajiny aby spolupracovali na "dodržiavaní medzinárodného práva". ICC nemá právomoc presadzovať svoje zatykače. Každá krajina, ktorá podpísala Rímsky štatút, je však teoreticky povinná zatknúť Netanjahua, Gallanta či Deifa, ak by vstúpili na jej územie.



Khan uviedol, že vyšetrovanie situácie v Pásme Gazy pokračuje. Jeho tím skúma "ďalšie možnosti vyšetrovania v oblastiach, ktoré patria do jurisdikcie súdneho dvora. Ide napríklad o Pásmo Gazy a Západný breh Jordánu vrátane východného Jeruzalema".



"Som hlboko znepokojený správami o stupňujúcom sa násilí a ďalšom obmedzovaní prístupu k humanitárnej pomoci," povedal Khan. "Zdôrazňujem, že právo je tu pre všetkých a že jeho úlohou je obhajovať záujmy každej osoby," zdôraznil.



Zatýkací rozkaz na Muhammada Dajfa komplikuje tvrdenie Izraela, že vodcu vodcu ozbrojeného krídla hnutia Hamas zneškodnil pri júlovom leteckom útoku v Pásme Gazy. Palestínske hnutie jeho smrť doposiaľ nepotvrdilo.



"Izrael so znechutením odmieta absurdné a falošné obvinenia, ktoré voči nemu ICC vzniesol," vyhlásil úrad izraelského premiéra vo štvrtkovom vyhlásení. Dodal, že Izrael "nepodľahne tlaku" v otázke obrany svojich občanov a rozhodnutie označil za "antisemitské".