Khattabiová je vyjednávačkou EÚ pre zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Brusel 16.novembra (TASR) - Belgická federálna ministerka pre klímu Zakia Khattabiová bola vymenovaná za vyjednávačku pre Európsku úniu v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami na klimatickom summite COP27 v egyptskom Šarm aš-Šajchu. Zodpovedná by mala byť za zmierňovanie dopadov klimatických zmien. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Tlačová agentúra Belga spresnila, že Khattabiová bude v rámci medzinárodných rokovaní zastávať európsku pozíciu po boku nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej.



"Spolu s adaptáciou na zmeny klímy, financovaním, stratami a škodami je zmierňovanie jednou zo štyroch hlavných častí stratégie klimatickej politiky," informoval kabinet belgickej ministerky.



Zmierňovanie dopadov zmeny klímy sa týka úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov. Jedným z hlavných cieľov parížskej klimatickej dohody je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod dva stupne Celzia, a ak je to možné maximálne na 1,5 stupňa Celzia voči hodnotám z predindustriálnej éry. Belga pripomenula, že podľa vedcov každá desatina stupňa na teplomere indikujúca oteplenie planéty zvýrazňuje škodlivé účinky zmeny klímy.



Pokiaľ ide o zmierňovanie klimatických zmien, Glasgowský pakt prijatý vlani na COP26 vyzval krajiny sveta, aby zintenzívnili svoje úsilie o zníženie skleníkových plynov, a rozhodol sa vytvoriť pracovný program na urýchlené zvýšenie klimatických ambícií.



"Výzvou zo Šarm aš-Šajchu je vypracovať program práce na zmierňovanie dôsledkov klimatických zmien. Návrhy by sa mali stať čo najkonkrétnejšími a podporiť treba dodatočné úsilie zo strany štátov," opísala situáciu Khattabiová.



Členské štáty Európskej únie na klimatických summitoch OSN nevystupujú vo svojom mene, ich hlas zastupuje EÚ ako celok.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)